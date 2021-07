"Spieglein, Spieglein": So wird der Münster-Tatort heute

Der Münster-Tatort heute ist eine Wiederholung. Thiel und Boerne bekommen es mit einem Serientäter zu tun. Lohnt sich "Spieglein, Spieglein"?

"Spieglein, Spieglein" heißt der Tatort aus Münster , der heute am Sonntag (11.07.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Krimi ist eine Wiederholung , die Erstausstrahlung war am 17. März 2019.

Da werden sogar Thiel und Boerne nervös: Täglich wird in Münster ein Mensch ermordet, der den Mitgliedern des Ermittler-Teams auffallend ähnlich sieht.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Tatort-Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Wutschnaubend stürmt Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) in die Mordkommission: Nur kurze Zeit nachdem eine Tote hinter dem Dom gefunden wurde, tauchten die ersten Videos in den sozialen Netzwerken auf. Und jetzt auch noch dieses Foto auf der Titelseite der Tageszeitung – wie konnte Frank Thiel (Axel Prahl) sich nur lachend am Tatort fotografieren lassen?

Die Ermittlungen haben kaum begonnen, da steht der Kommissar schon in der Kritik. Zumal auch Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) keine Hinweise auf einen Täter liefern kann. Ein Motiv oder andere Verdachtsmomente sind im Umfeld der Ermordeten nicht zu finden. Freunden gegenüber berichtete sie noch, ihr sei in den letzten Tagen jemand gefolgt. Da meldet sich Prof. Boerne: Im Kanal wurde ein weiteres Todesopfer geborgen. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang zwischen den Todesfällen besteht.

Thiel und Boerne beim Renovieren nach einer durchgearbeiteten Nacht. Foto: Thomas Kost, WDR

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Spieglein, Spieglein" einzuschalten?

Ermitteln Thiel und Boerne, ist der Quoten-Sieg am Sonntagabend vorprogrammiert. Handlung, Inhalt? Meist zweitrangig. In Münster zählt anderes: die Unterhaltung. Umso mehr überrascht die Kritik zum Münster-Tatort "Spieglein, Spieglein": Viele Witze schal, die Handlung konstruiert und vorhersehbar, so ein oft gezogenes Fazit. Überspannen die Macher in Münster den Bogen? Lesen Sie die Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "An einem neuen Tiefpunkt"

Sichten Video-Material: Boerne, Thiel, Silke Haller (Christine Urspruch) und Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann). Foto: Thomas Kost, WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel : Axel Prahl

: Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Nadeshda Krusenstern : Friederike Kempter

: Silke Haller "Alberich": Christine Urspruch

Staatsanwältin Klemm : Mechthild Großmann

: Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Sascha Kröger : Arnd Klawitter

: Birgit Brückner : Kathrin Angerer

: Ronald Kukulies : Markus Timotschek

: Markus Timotschek Björn Mayer: Mirko Schrader

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Thiel und Boerne sind die Tatort-Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Der Berliner Fall mit dem Titel "Die dritte Haut" am 06. Juni war der letzte Fall der Saison. Der Krimi, der den Mietwahnsinn in der Hauptstadt thematisierte, holte die beste Quote am Sonntagabend. Im Schnitt 8,04 Millionen schalteten den Berlin-Tatort ein, das entsprach 25,2 Prozent Marktanteil.

Mit dem Berliner Fall hat sich der Tatort in die Sommerpause verabschiedet. Vom 6. Juni bis 29. August, also zwölf Wochen lang, müssen Tatort-Fans nun auf neue Fälle bzw. Erstausstrahlungen verzichten. Am Sonntag, 20. Juni, folgte nochmal ein neuer Krimi, wenn auch kein Tatort. Im "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Frau Schrödingers Katze" ermittelte Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in München.

Ganz aus dem Programm ist der Sonntagabend-Krimi in der Sommerpause allerdings nicht: Bis Ende August sind im Ersten laut Programmplan immer mal wieder Tatort-Wiederholungen geplant. Was Tatort-Fans in der zweiten Jahreshälfte erwartet, erfahren Sie hier.