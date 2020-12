vor 17 Min.

Tatort heute aus Wien: So wird "Unten"

Im Tatort heute aus Wien ermitteln Bibi Fellner und Moritz Eisner in der Obdachlosen-Szene. Lohnt sich "Unten"? Die Tatort-Kritik.

Handlung: Der Wien-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

In einem verlassenen Industriegelände wird ein toter Obdachloser gefunden. Es handelt sich um Gregor Aigner (Jonathan Fetka), einen Ex-Polizeispitzel und selbst ernannten Investigativjournalisten, der ins Obdachlosenmilieu abgestürzt ist. Indy (Michael Steinocher) und Tina (Maya Unger) haben die Leiche entdeckt und die Polizei verständigt. Das junge Pärchen lebt selbst auf der Straße und kannte den Toten sehr gut.

Zunächst sieht es für die Wiener Tatort-Kommissare Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) nach einer Tat im Obdachlosenmilieu aus: Ein Streit um Alkohol oder Geld eskaliert, am Schluss bleibt einer der Kontrahenten tot am Boden liegen. Das kommt relativ häufig vor, ein klassischer Fall. Bald gibt es jedoch Hinweise, die diese These infrage stellen: Am Tatort finden die Ermittler jede Menge Psychopharmaka und an der Kleidung des Toten Spuren von Crystal Meth. Und warum hat das Opfer wenige Tage vor seinem Tod versucht, Fellner in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen?

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Unten" heute einzuschalten?

Im Gegensatz zu anderen Folgen im Wien-Tatort verirren sich Fellner und Eisner unter der Regie von Daniel Prochaska dieses Mal nicht auf persönliche Nebenschauplätze - sie arbeiten effektiv und reibungslos zusammen. Und sie wollen den eigenen Polizeibehörden, der Exekutive, wie der Österreicher sagt, zeigen, dass Ermittler-Ehrgeiz auch bei den Ärmsten Pflicht ist.

Fellner und Eisner verhören Jonathan "Indy" Lechner (Michael Steinocher). Bild: Philipp Brozsek, ARD Degeto/ORF/Superfilm

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Wiener Tatort heute

Moritz Eisner : Harald Krassnitzer

: Bibi Fellner : Adele Neuhauser

: Tina Kranzinger: Maya Unger

Jonathan "Indy" Lechner : Michael Steinocher

: Ernst Rauter : Hubert Kramar

: Manfred Schimpf : Thomas Stipsits

: Dr. Kreindl: Günter Franzmeier

Frank Zanger : Michael Pink

: Johanna Wallner : Sabrina Reiter

: Sabrina Reiter Dr. Steiner-Reeves: Jutta Fastian

Sackerl-Grete: Inge Maux

Micha Schmidt: Klaus Huhle

Kommissare: Eisner und Fellner sind die Tatort-Ermittler in Wien

Moritz Eisner, gespielt von Harald Krassnitzer, hat das Sagen im Tatort aus der Alpenrepublik. Seit 1999 ermittelt er meist in Wien und dem Umland, anfangs als Chefinspektors, später als Major, inzwischen als Oberstleutnant. Weil er als Spezialist gilt, wird er häufig auch als Leiter von Sonderkommissionen zur Lösung kniffliger Fälle in andere Teile Österreichs geschickt.

Eisner ist Eigenbrödler, bei seinen Ermittlungen geht's gerne mal rau, fast ruppig zu. Er folgt seinem Instinkt - und am liebsten seinem eigenen Kopf. Als ihm 2011 die schon etwas in die Jahre gekommene Bibi Fellner (Adele Neuhauser) mit ihren psychischen Problemen und ihrem Hang zu Hochprozentigen an die Seite gestellt wird, ist Eisner nicht gerade verzückt. Die Majorin war jahrelang bei der Sitte und pflegt gelegentlich etwas zweifelhafte Kontakte in die Wiener Unterwelt. Trotz aller Unterscheide raufen sich Eisner und Fellner über die Jahre zusammen - und werden ein eingespieltes, vertrautes Duo.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

20. Dezember: " Tatort : Unten" ( Wien )

: Unten" ( ) 26. Dezember: " Tatort : Unter Wölfen" ( Ludwigshafen )

: Unter Wölfen" ( ) 01. Januar: " Tatort : Der feine Geist" ( Weimar )

: Der feine Geist" ( ) 10. Januar: " Tatort : Der Tod der Anderen" ( Köln )

: Der Tod der Anderen" ( ) 17. Januar: " Tatort : Das ist unser Haus" ( Stuttgart )

