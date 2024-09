Neues Video zeigt Stefan Raab nach Schönheitsoperation

Auch zwei Tage vor seinem großen TV-Comeback macht Stefan Raab weiter ein Geheimnis aus seinem Aussehen und seinem Fitnesszustand. Nachdem sich der heute 57-Jährige im Jahr 2015 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, will er am Samstag zum dritten Mal die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich in den Boxring steigen. Zwei Tage vor dem großen TV-Event hat Raab, der sich bis zu der Ankündigung des Kampfes seit Jahren nicht mehr öffentlich zeigte, wieder ein Video auf Instagram veröffentlicht.

Vor Boxkampf: Stefan Raab veröffentlicht wieder neues Video mit „Bully“

Wie bereits am Montag ist darin auch wieder Michael „Bully“ Herbig als Schönheitschirurg zu sehen. Raab lieg auf einem OP-Tisch, während der Arzt voraussagt: „Nicht ganz einfach, aber machbar.“ Alles solle gestrafft, Haare, Nase und Zähne sollen neu gemacht werden. Dann wird gebohrt und gehämmert. Das Ergebnis, das stark an Ken erinnert, scheint Fitness-Influencerin Pamela Reif zu gefallen. „Wow, das sieht so schön aus“, kommentiert sie. Auch Raab selbst findet es „so schön“. Wie der 57-Jährige nun wirklich aussieht, wird sich wohl erst am Samstagabend zeigen.

Regina Halmich hat bislang nicht auf Stefan Raabs Video reagiert

Anders als beim letzten Video von Raab hat Halmich auf seinen neuesten Clip bis Donnerstagmittag nicht reagiert. Auch sie weiß nichts über Raabs aktuellen Fitnesszustand. „Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht hat er jahrelang trainiert?“, sagt sie in einem Interview mit KA-News. Sie selbst jedenfalls habe die letzten vier Monate hart trainiert. Ihr Ziel: „Ich will gewinnen, ganz klar.“

Der Boxkampf zwischen Raab und Halmich findet am Samstag, dem 14. September ab 20.15 Uhr im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt. RTL überträgt das Event live. Tickets dafür gingen Anfang April in den Vorverkauf, waren aber schnell ausverkauft. Moderiert wird die Veranstaltung von Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann, vom Ring berichtet Laura Wontorra. Im Golden Circle werden neben den Ex-Box-Weltmeistern Dariusz Michalczewski und Firat Arslan zahlreiche weitere Promis vertreten sein.