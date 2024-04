Boxkampf zwischen Raab und Halmich: Was ist bisher bekannt?

Stefan Raab wird offenbar sein Comeback feiern und ein drittes Mal mit Regina Halmich in den Boxring steigen. Was bisher dazu bekannt ist.

"Hast du am 14. September Zeit, dem Raab nochmal ordentlich die Fresse zu polieren?", fragt Moderator Elton Boxerin Regina Halmich in einem Video von Stefan Raab. Die Antwort: "Sie kann." Der 57-jährige Entertainer entgegnet darauf nur: "Kein Bock."

Was zunächst den Anschein eines Aprilscherzes machte, scheint aber tatsächlich ernst gemeint zu sein. Halmich bestätigte den Boxkampf auf ihrem Instagram-Kanal. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt nur zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich gab am 14.9. noch nichts besseres vor", hieß es in einer Story. Zudem schrieb Halmich: "We have a fight!"

Wann und der Boxkampf zwischen Raab und Halmich stattfindet

"The Final Fight" zwischen Raab und Halmich soll am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome stattfinden. Welcher Fernsehsender den Boxkampf übertragen wird, ist bislang nicht bekannt.

Tickets für Boxkampf zwischen Raab und Halmich bereits ausverkauft

Der Vorverkauf für die Tickets hat bereits am Dienstag um 15 Uhr begonnen. Sie waren online zu Preisen zwischen 57,50 Euro und 197,50 Euro erhältlich, sind inzwischen aber ausverkauft.

Raab hat schon zwei Boxkämpfe gegen Halmich verloren

Der 57-jährige Raab hat bereits zwei Boxkämpfe gegen die 47-jährige Halmich in den Jahren 2001 und 2007 verloren. "In den ersten zwei Kämpfen habe ich ihm gezeigt, wo es langgeht, habe ihm sogar die Nase gebrochen", so Halmich. Die denke, dass Raab jetzt viellicht spekuliere, dass sie nicht mehr so fit sei und er nun bessere Chancen auf einen Sieg habe. "Da werde ich ihm einen Strich durch die Rechnung machen", kündigte sie an.

"Wir haben nur telefoniert und ich weiß nicht, was auf mich zukommt", so die Boxerin gegenüber der Bild. Im Boxring sei alles möglich. Über Raab sagte sie: "Er weiß einfach, dass es ein Kick ist und ein riesiger Quotenbringer. Er wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen. Er möchte sich ein Denkmal setzen."