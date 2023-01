Prinz-Harry-Interview auf RTL: Auch gegen Charles erhebt er Vorwürfe

Der britische Prinz Harry erhebt schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie in einem Interview mit dem britischen Sender ITV. Alle Informationen und die Sendetermine in Deutschland im Überblick.

Die Kluft zwischen Prinz Harry und dem britischen Königshaus könnte nicht tiefer sein. In einem TV-Interview mit dem britischen Sender ITV erzählt der jüngste Sohn von Prinzessin Diana und König Charles III. von dem schwierigen Verhältnis mit seiner Familie. Besonders die Beziehung zu seinem älteren Bruder und Thronfolger Prinz William scheint zerrüttet.

Prinz Harry: Keinen Kontakt zur Familie

In einem weiteren Interview, mit dem US-amerikanischen Sender CBS, gab Harry an, keinen Kontakt mehr zu seiner Familie zu haben. Weder mit seinem Vater noch mit seinem Bruder William. "Die Türen stehen offen", sagte Harry in dem TV-Interview. Ob seine Familie darauf eingehen würde, weiß der Monarch jedoch nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In dem ersten TV-Interview mit ITV beschuldigte Harry seinen Bruder William und dessen Frau Kate, ihn überredet zu haben, eine Nazi-Uniform als Kostüm zu tragen. Zudem sei Prinz William gewalttätig gegenüber Harry geworden und hätte dessen Frau Meghan beleidigt.

Auch gegen König Charles III erhebt Prinz Harry Vorwürfe

Auch gegenüber seines Vaters König Charles III. erhebt Harry Vorwürfe: William und er hätten ihn darum gebeten, seine damalige Freundin Camilla nicht zu heiraten. Die heutige Queen Consort war Teil der Tragödie um Prinz Charles und dessen Ex-Ehefrau Prinzessin Diana.

Noch heute wird viel spekuliert, inwieweit die Beziehung von Charles und Camilla bereits zu Zeiten der Ehe von Charles und Diana bestand. Ob Prinz Harry nach diesen Vorwürfen bei der Krönung seines Vaters zum König dabei sein wird, bleibt fraglich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Prinz-Harry-Interview: Enthüllungen kurz vor Buchveröffentlichung

Der Grund für die Interviews des Monarchen ist die bevorstehende Veröffentlichung seiner Autobiografie. Schon seit einer Weile werden die Enthüllungen erwartet. Am Samstag wurde das Buch "Spare" bereits in spanischen Buchläden verkauft und führten zu einer Welle an Leaks vor der offiziellen Veröffentlichung.

Im TV-Interview mit ITV kritisiert Prinz Harry seine Familie dafür, gezielt Geschichten in den britischen Medien platziert zu haben. Diejenigen Quellen, die als "royale Insiderquellen" gekennzeichnet würden, wären Informationen direkt aus dem Palast, sagt Harry.

Doch Harrys Vorwürfe scheinen den Royals in die Karten zu spielen. Viele Britinnen und Briten empfinden Mitleid für die Königsfamilie. Gleichzeitig nimmt Harrys Beliebtheit in der Bevölkerung weiter ab.

Das TV-Interview ist nicht der erste Schritt, den Prinz Harry in die Öffentlichkeit wagt. Bereits Ende vergangenen Jahres veröffentlichte der Monarch gemeinsam mit seiner Frau eine Doku-Serie über die Royal Family auf Netflix.

Hier wird das Interview mit Prinz Harry im deutschen Fernsehen ausgestrahlt

Diesen Montag, den 9. Januar 2023, strahlt RTL das Interview um 17 Uhr im Rahmen der Sondersendung "Exclusiv Spezial: Harry - das Interview" aus. Mit dabei sind Moderatorin Frauke Ludowig sowie der Adelsexperte Michael Begasse. Laut dem Sender sollen die beiden Einordnungen liefern.

Später am Abend kann das Interview in voller Länge am Montag bei ntv "News Spezial: Harry - Das Interview" um 20.15 Uhr gesehen werden. Auch Vox sendet es in einem "Prominent Spezial. Harry: Das Interview" um 23.15 Uhr.