Corona aktuell: Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter

In der vergangenen Woche gab es 23.246 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Damit ist die Zahl im Vergleich zu den Vorwochen weiter gestiegen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt weiter an. In der Woche vom 20. bis zum 26. November wurden dem Robert-Koch-Institut 23.246 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland gemeldet. In der Vorwoche waren es noch 22.680 Fälle. Der Anstieg hat sich damit in den vergangenen zwei Wochen abgeschwächt. Vom 20. bis zum 26. November wurden knapp 6700 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, in der Vorwoche gab es mit knapp 6900 etwas mehr hospitalisierte Fälle.

Corona aktuell: Häufigste Varianten in Deutschland

Aus dem Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza geht hervor, dass EG.5 (auch Eris genannt) weiterhin die am häufigsten nachgewiesene Coronavariante ist. Ihr Anteil lag Anfang November bei knapp 46 Prozent. Darin ist auch die unter anderem in den USA zunehmend häufig nachgewiesenen Sublinie HV.1 enthalten. Ihr Anteil lag bei 10 Prozent. Die stark mutierte Variante BA.2.86 (Pirola) wurde in knapp 18 Prozent der untersuchten Fälle nachgewiesen. Der Anteil der BA.2.86-Sublinie JN.1 lag bei 7 Prozent.

Zahl der Atemwegserkrankungen in Deutschland steigt weiter

Die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland stieg in der vergangenen Woche mit 7,4 Milionen Fällen weiter deutlich an. Laut dem Bericht sind stichprobenartigen virologischen Untersuchungen zufolge derzeit Rhinoviren, die Schnupfen verursachen, und Sars-CoV-2 relativ häufig. Auch Influenzaviren, Adenoviren und RSV-Viren wurden nachgewiesen. Während Corona hauptsächlich bei Erwachsenen auftrat, waren Rhinoviren in allen Altersgruppen ähnlich häufig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Telefonische Krankschreibung ist wohl ab nächster Woche wieder möglich

Die steigenden Infektionszahlen sorgen für volle Arztpraxen. Deshalb soll ab kommendem Donnerstag wieder eine telefonische Krankschreibung möglich sein. Der Bundestag hatte im Sommer ein Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen, wonach Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Das soll allerdings nur für Erkrankungen gelten, die ohne schwere Symptome auftreten, und sofern die Erkrankten der Arztpraxis bereits bekannt sind. Bereits während der Coronapandemie wurde diese Regelung eingeführt, war aber im April zunächst ausgelaufen.

Lesen Sie dazu auch