Schwere Waffen: Deutschland liefert sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine

Deutschland liefert sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine. Es ist die nächste Lieferung von schweren Waffen, welche die Bundesregierung lange abgelehnt hatte.

Deutschland wird weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Sieben Panzerhaubitzen vom Typ 2000 werden zeitnah an die ukrainische Armee gehen. Das verriet Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bei einem Besuch in Sliac in der Slowakei.

Die Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Lieferung von schweren Waffen lange abgelehnt. Zuletzt wurde aber bekannt: Deutschland liefert den Panzer Gepard in die Ukraine. Offenbar nur der Anfang.

Mehr in Kürze...

