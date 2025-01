Brände wüten weiter in Los Angeles: Zahl der Todesopfer steigt – viele Vermisste

Seit Dienstag (7. Januar) wüten an der kalifornischen Pazifikküste riesige Feuer, die ganze Wohnblocks vernichtet haben und zahlreiche Opfer fordern. Inzwischen haben mindestens 25 Menschen durch die Flammen ihr Leben verloren. Mehr als 15.000 Einsatzkräfte kämpfen seit über einer Woche gegen die Flammen. „Wir setzen alle verfügbaren Ressourcen für die Bekämpfung dieser Brände ein“, teilte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, mit.

Der verantwortliche Politiker wurde unlängst vom designierten US-Präsident Donald Trump für die verheerenden Brände verantwortlich gemacht, angesichts von Entscheidungen, Gelder mitunter aus der Feuerbekämpfung abzuziehen. „Im Geiste dieses großartigen Landes dürfen wir menschliche Tragödien nicht politisieren oder von der Seitenlinie aus Desinformation verbreiten“, reagierte der Demokrat auf die scharfen Worte.

Verheerende Großbrände haben Los Angeles erfasst: 180.000 Menschen auf der Flucht

Nach knapp einer Woche hat das Feuer ganze Straßenzüge des Stadtteils Pacific Palisades verwüstet. Die Flammen haben 96 Quadratkilometer verkohlt. Zwar waren die Windstärken in den Feuerzonen am Dienstag (14. Januar) geringer als befürchtet, doch die „Red Flag“-Warnung für weite Gebiete bleibt zunächst in Kraft. „Noch nicht ganz über den Berg“, teilte die Wetterbehörde der Millionenmetropole Los Angeles auf der Plattform X mit. Außerdem wird fortlaufend über den aktuellen Stand in den einzelnen Regionen im Hinblick auf die Eindämmung der Flammen informiert.

Am Montag war von dem größten der aktuell noch drei Brände, dem sogenannten Palisades Fire, nur 14 Prozent gelöscht, wie die kalifornische Behörde Cal Fire auf X mitteilte. Der US-Wetterdienst sagte für Montag und Dienstag wieder stärkere Winde voraus. Nun herrscht Sorge, dass diese die Flammen in Richtung weiterer Stadtbezirke wie Brentwood treiben könnten.

„Wir brauchen von Mutter Natur eine Pause“, sagte Brice Bennett von Cal Fire dem Nachrichtensender CNN. „Wir haben die Feuerwehrleute, wir haben das Wasser, wir brauchen mehr Zeit.“ Die Löschbrigaden arbeiteten in Schichten von 24 und 36 Stunden am Stück.

Ursprünglich hatte es sich um ein kleines Feuer am Westrand von Los Angeles gehandelt. Doch heftige Winde verwandelten es in ein Inferno. Die Wetterbehörde hatte für die Region trockene Starkwinde vorhergesagt, die Feuer schnell vorantreiben können. Und so kam es auch: Inzwischen haben mehrere verheerende Großbrände Los Angeles erfasst. Laut Medienberichten haben inzwischen etwa 180.000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Mehr als 12.000 Gebäude wurden durch die Flammen zerstört.

Anklagen wegen Plünderungen in Los Angeles

Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles geht gegen mutmaßliche Plünderer und Einbrecher in den von verheerenden Feuern betroffenen Gebieten des Bundesstaats Kalifornien vor. Gegen zehn festgenommene Verdächtige sei Anklage erhoben worden, teilte Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman auf einer Pressekonferenz mit. Wer die „tragische“ Situation der Feuerkatastrophe für sich ausnutze, müsse mit schwerstmöglicher Bestrafung rechnen. Neun der Fälle drehen sich um Einbrüche und Plünderungen in von Häusern in Evakuierungszonen.

Einsatzkräfte fürchten, Feuerkatastrophe in LA könnte sich wieder zuspitzen

Auch in den berühmten Hollywood Hills brannte es. Dort ist auch die Gegend des Hollywood Boulevard von den Bränden betroffen geweseb. Sie ist bekannt durch touristische Ziele wie dem Hollywood Walk of Fame und dem Chinese Theatre. In der Nacht auf Donnerstag gab es für diesen Bereich bereits schon leichte Entwarnung.

Doch die Einsatzkräfte fürchten, dass sich die Feuerkatastrophe wieder zuspitzten könnte. Die zu erwartenden Winde am Montag und Dienstag sowie die Trockenheit sorgten für große Brandgefahr im Großraum Los Angeles, sagte Bezirks-Feuerwehrchef Anthony Marrone.

Zahlreiche Veranstaltungen wegen Waldbrand abgesagt

Wegen der Brände wurden in Hollywood mehrere Veranstaltungen abgesagt. Filmstudios strichen die geplanten Premierenfeiern für die Filme „Unstoppable“ und „Wolf Man“, berichtete das Branchenportal Hollywood Reporter. Auch eine Vorführung des Films „I’m Still Here“, die von Regisseur Guillermo del Toro moderiert werden sollte, konnte nicht stattfinden. Del Toro habe wegen der Feuer sein Haus verlassen müssen, hieß es.

Trotz anhaltender Brände öffnete die Mehrheit der Schulen am Montag wieder. In der Unterhaltungsbranche gab es unterdessen weitere Aufschübe, etwa für die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen.

The Weeknd und Beyoncé verschieben Konzerte und Erscheinung neuer Alben

Der kanadische Popsänger The Weeknd hat wegen der verheerenden Brände ein Konzert abgesagt sowie die Veröffentlichung seines neuen Albums verschoben. „Aus Respekt und Sorge um die Menschen in Los Angeles County“, hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Profil und der Homepage des 34-Jährigen. Das neue Album „Hurry Up Tomorrow“ soll nun am 31. Januar erscheinen, statt wie ursprünglich geplant am 24. Januar.

Auch Fans von Beyoncé müssen aufgrund der verheerenden Großbrände in Los Angeles weiter auf Neuigkeiten warten. Die erwartete Ankündigung für den 14. Januar werde wegen der Verwüstungen, die durch die anhaltenden Waldbrände in und um Los Angeles verursacht wurden, auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hieß es in einem Statement auf dem Instagram-Profil der 43-Jährigen.

Zahl der Opfer in Los Angeles gestiegen: 24 Menschen durch Feuer gestorben

In manchen Stadtteilen wütet das Feuer nach wie vor. Der Sheriff von Los Angeles County, Robert Luna, betonte, dass die Einsatzkräfte weiter nach Vermissten in den betroffenen Gebieten suchten. Es sei eine „grauenvolle“ Aufgabe. Er gehe davon aus, dass man weitere Todesopfer in den Ruinen finden werde.

Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt aktuell bei 24. Alleine 16 Todesfälle sollen sich nordöstlich der US-Westküstenmetropole Los Angeles, nahe Pasadena, ereignet haben, wo das sogenannte „Eaton Fire“ brannte.

Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades. Foto: Ethan Swope, dpa/AP

Kaum Regenfälle seit Monaten - erst im Dezember großes Feuer in Malibu

Erst im Dezember hatte ein zerstörerischer Waldbrand in dem kalifornischen Küstenort Malibu gewütet. In Südkalifornien blieben in den letzten Monaten Regenfälle weitgehend aus. Trockene Vegetation entzündet sich unter diesen Bedingungen leicht. Wegen extremer Winde hatten die Behörden in dieser Woche die höchste Warnstufe für Feuergefahr ausgerufen.

US-Präsident Joe Biden hatte den Antrag von Gouverneur Newsom abgesegnet, einen Katastrophenfall großen Ausmaßes zu erklären, wie Biden auf X bestätigte. Somit kann den von den Waldbränden in Südkalifornien betroffenen Menschen finanzielle Unterstützung für Dinge wie Lebensmittel und Medikamente gewährt werden. (mit dpa)