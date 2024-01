Am Sonntag werden die Grammys verliehen: Die Nominierten im Überblick

Die Musikwelt blickt nach Los Angeles. Dort werden am Sonntag zum 66. Mal die Grammys verliehen. Wer kann sich Hoffnungen auf einen der begehrten Awards machen?

Am Sonntag werden zum 66. Mal die Grammys in Los Angeles verliehen. Etwa 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammophone in den 94 Kategorien. Die meisten Nominierungen hat die Singer-Songwriterin SZA. Sie kann im Idealfall ganze neun Trophäen mit nach Hause nehmen. Auch Taylor Swift, Miley Cyrus, Boygenius und Jon Batiste können auf Grammys hoffen.

Grammys 2024: Nominierte in der Übersicht

Bei den Nominierungen dominieren in diesem Jahr die Künstlerinnen. In der prestigeträchtigen Kategorie des "Album des Jahres" ist Sänger Jon Batiste der einzige Mann mit Gewinnchancen. Musik aus dem "Barbie"-Film, der im Sommer für volle Kinos sorgte, ist in mehreren Kategorien nominiert. Das sind die wichtigsten Kategorien und Nominierungen im Überblick:

Record of the Year

Jon Batiste – "Worship"

– "Worship" Boygenius – "Not Strong Enough"

Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" Billie Eilish – "What Was I Made For?"

– "What Was I Made For?" Victoria Monét – "On My Mama"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

SZA – "Kill Bill"

Album of the Year

Jon Batiste – "World Music Radio"

– "World Music Radio" Boygenius – "The Record"

Miley Cyrus – "Endless Summer Vacation"

– "Endless Summer Vacation" Lana Del Rey – "Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd"

Janelle Monáe – "The Age of Pleasure"

– "The Age of Pleasure" Olivia Rodrigo – "Guts"

– "Guts" Taylor Swift – "Midnights"

– "Midnights" SZA – "SOS"

Song of the Year

Lana Del Rey – "A&W"

Taylor Swift – "Anti-Hero"

– "Anti-Hero" Dua Lipa – "Dance The Night"

Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" SZA – "Kill Bill"

Olivia Rodrigo – "Vampire"

– "Vampire" Billie Eilish – "What Was I Made For?"

Best Pop Solo Performance

Lesen Sie dazu auch

Miley Cyrus – "Flowers"

– "Flowers" Doja Cat – "Paint The Town Red"

Billie Eilish – "What Was I Made For?"

– "What Was I Made For?" Olivia Rodrigo – "Vampire"

– "Vampire" Taylor Swift – "Anti-Hero"

Best Pop Vocal Album

Kelly Clarkson – "Chemistry"

– "Chemistry" Miley Cyrus – "Endless Summer Vacation"

– "Endless Summer Vacation" Olivia Rodrigo – "Guts"

– "Guts" Ed Sheeran – "(Substract)"

– "(Substract)" Taylor Swift – "Midnights"

Best Pop Dance Recording

David Guetta , Anne-Marie und Coi Leray – "Baby Don’t Hurt Me"

, Anne-Marie und Coi Leray – "Baby Don’t Hurt Me" Calvin Harris und Ellie Goulding – "Miracle"

und – "Miracle" Kylie Minogue – "Padam Padam"

– "Padam Padam" Bebe Rexha und David Guetta – "One In A Million"

und – "One In A Million" Troye Sivan – "Rush"

Best Pop Duo / Group Performance

Miley Cyrus feat. Brandi Carlile – "Thousand Miles"

feat. – "Thousand Miles" Lana Del Rey feat. Jon Batiste – "Candy Necklace"

– "Candy Necklace" Labrinth feat. Billie Eilish – "Never Felt So Alone2

– "Never Felt So Alone2 Taylor Swift feat. Ice Spice – "Karma"

feat. Ice Spice – "Karma" SZA feat. Phoebe Bridgers – "Ghost In The Machine"

Best Music Video

The Beatles – "I’m Only Sleeping"

– "I’m Only Sleeping" Tyler Childers – "In Your Love"

– "In Your Love" Billie Eilish – "What Was I Made For?"

– "What Was I Made For?" Kendrick Lamar – "Count Me Out"

– "Count Me Out" Troye Sivan – "Rush"

Best Rap Album

Drake und 21 Savage – "Her Loss"

Killer Mike – "Michae"

Metro Boomin – "Heroes & Villains"

Nas und Hit Boy – "King's Diseases III"

Travis Scott – "Utopia"

New Artist

Gracie Abrams

Fred again

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War And Treaty

Auf der Webseite der Grammy Awards sind alle 94 Kategorien und die Nominierungen zu finden.

Moderation und Auftritte bei den Grammys 2024

Moderiert werden die Grammy Awards wieder von dem Comedian Trevor Noah. Damit ist er das vierte Jahr in Folge der Host des größten Musikpreises. In diesem Jahr ist er selbst in der Kategorie "Bestes Comedy-Album" nominiert.

Neben der Preisverleihung gibt es wie jedes Jahr auch mehrere Auftritte bei den Grammys. Auf der Bühne stehen werden unter anderem Billie Eilish, die in diesem Jahr in sechs Kategorien nominiert ist, Olivia Rodrigo, ebenfalls sechsmal nominiert, und Dua Lipa, die die Chance auf zwei Grammys hat. Auch Joni Mitchell, die bereits neun Grammys gewonnen hat, und Billy Joel sollen bei der Verleihung auftreten.