Geht Dua Lipa 2024 auf große Stadion-Tour?

Dua Lipa soll laut einem Bericht 2024 auf eine große Stadion-Tour gehen. Auch als Headliner für das Glastonbury Festival wird die Sängerin gehandelt.

Nachdem ihre "Future Nostalgia"-Tour im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, schmiedet Sängerin Dua Lipa nun offenbar noch größere Pläne für 2024. Wie The Sun berichtet, soll die 28-Jährige mit ihrem Team an Stadion-Shows arbeitenn. "Dua wird im Jahr 2024 überall sein", habe eine anonyme Quelle verraten. Termine oder Orte seien aber noch nicht betätigt, aber "in Planung". Demnach ist auch noch unklar, ob Dua Lipa für Konzerte nach Deutschland kommen könnte.

Gerüchte: Dua Lipa geht auf Tour und wird Headliner beim Glastonbury Festival

Die britisch-albanische Sängerin wird auch als Headliner für das Glastonbury Festival gehandelt. In diesem Zusammenhang sind jüngst auch die Namen Coldplay und Madonna gefallen. Dua Lipa war im Sommer in Greta Gerwigs erfolgreichem Film "Barbie" in einer kleinen Rolle zu sehen – und zu hören. Denn der Filmsong "Dance the Night" stammt von der 28-Jährigen.

Mitte November veröffentlichte sie die Single "Houdini", die vermutlich die erste Auskopplung aus ihrem neuen Album ist, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Im Interview mit dem New York Times Style Magazine sagte sie kürzlich: "Das Album ist anders – es ist immer noch Pop, aber es ist klanglich anders, und es gibt mehrere verschiedene lyrische Themenwelten. Wenn ich euch den Titel verraten würde, würde alles einen Sinn ergeben – aber ich denke, wir müssen noch ein wenig abwarten."

Dua Lipa hat schon drei Grammys

Dua Lipa gewann bereits drei Grammys. 2019 wurde sie in den Kategorien "Bester neuer Künstler" und "Beste Dance-Aufnahme" ausgezeichnet. Zwei Jahre später kam dann ein Grammy in der Kategorie "Bestes Gesangsalbum – Pop" dazu. Im Rahmen ihrer "Future Nostalgia"-Tour spielte die Sängerin im Jahr 2022 insgesamt 91 Konzerte in Amerika, Europa und Ozeanien. Dabei machte sie auch in Hamburg, Berlin, Köln und München Halt.

