Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf: Wo finden heute Demos statt?

Fridays for Future ruft heute in einigen deutschen Städten zum Klimastreik auf. Wo und wann Demonstrationen stattfinden.

Nachdem am 1. März die Gewerkschaft Verdi und die Klimabewegung Fridays for Future gemeinsam für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr demonstriert haben, findet am Freitag (19. April) erneut ein globaler Klimastreik statt.

Klimastreik heute: Wann und wo finden Demos statt?

Fridays for Future ruft auch in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen auf. Das sind die geplanten Aktionen laut der Klimabewegung im Überblick:

Aachen : 10 Uhr am Elisenbrunnen

: 10 Uhr am Elisenbrunnen Augsburg: Klimacamp am Rathaus

Berlin : 11.30 Uhr an der Marschallbrücke

: 11.30 Uhr an der Marschallbrücke Darmstadt : 14 Uhr am Marktplatz

: 14 Uhr am Marktplatz Dortmund : 15 Uhr am Platz von Xi an (Hauptbahnhof Nord)

: 15 Uhr am von Xi an (Hauptbahnhof Nord) Düsseldorf : 10 Uhr am Graf Adolf Platz

: 10 Uhr am Graf Eberswalde : um 14 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Wiese

: um 14 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Wiese Frankfurt am Main : 13 Uhr am Hauptbahnhof Gleis 12

: 13 Uhr am Hauptbahnhof Gleis 12 Freiburg im Breisgau : 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge

: 14 Uhr auf dem der Alten Synagoge Groß-Gerau : 12 Uhr auf dem Marktplatz

: 12 Uhr auf dem Marktplatz Göttingen : 12 Uhr am Neuen Rathaus

: 12 Uhr am Neuen Rathaus Heidelberg : 19 Uhr im Anatomiegarten (Hauptstraße)

: 19 Uhr im Anatomiegarten (Hauptstraße) Köln : 17 Uhr auf dem Alter Markt

: 17 Uhr auf dem Alter Markt Lübeck : 12 Uhr Auf dem Schrangen

: 12 Uhr Auf dem Schrangen Münster : 16 Uhr in der Stubengasse

: 16 Uhr in der Stubengasse Oldenburg : 15 Uhr auf dem Schlossplatz

: 15 Uhr auf dem Osnabrück : 12.30 Uhr Klimamarkt und 16 Uhr Demo auf dem Rathausplatz

: 12.30 Uhr Klimamarkt und 16 Uhr auf dem Rathausplatz Pinneberg : 15 Uhr auf dem Drosteiplatz

: 15 Uhr auf dem Drosteiplatz Regensburg: 11.30 Uhr auf dem Domplatz Süd

Ulm: 14 Uhr auf dem Münsterplatz

Fridays for Future: Klimastreik vor der Europawahl am 31. Mai

Fridays for Future ruft zudem zu einem Klimastreik anlässlich der Europawahl am 9. Juni auf. Die Wahl hat laut der Klimaschutz-Bewegung eine hohe Bedeutung "fürs Klima, für die Demokratie und auch dafür, welches Bild von der jungen Generation gezeichnet wird". Fridays for Future wolle sich dafür einsetzen, dass junge Menschen über die Wahl Bescheid wissen, mit ihrem Umfeld sprechen und demokratisch wählen gehen – "für vereinten Klimaschutz in einem sicheren und gerechten Europa".