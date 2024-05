Die 17. Staffel von "Let's Dance" bewegt sich mit Riesenschritten auf ihr Finale zu. Traditionell sind hierbei noch einmal alle Tanz-Paare zu sehen. Drei Stars werden aber in diesem Jahr fehlen.

Im Finale der "Let's Dance"-Staffel 17 gibt es drei Kandidaten, die nicht mit von der Partie sein werden. Um wen es sich handelt und was die Gründe für ihr Fehlen sind, erfahren Sie hier.

"Let's Dance"-Finale 2024: Mit diesen drei Kandidaten gibt es kein Wiedersehen auf der Tanzfläche

Für die Fans von " Let's Dance" ist es eine liebgewonnene Tradition: Nicht nur die die drei Final-Paare, sondern auch alle anderen Kandidaten der Staffel treten zum großen Finale noch einmal auf die Bühne. Für Tänzer und Zuschauer sind die neuerlichen Darbietungen nicht nur ein würdiger Abschluss der Staffel, sondern auch ein echtes Show-Highlight, denn meist werden in diesem Zusammenhang noch einmal die besten oder beliebtesten Tänze der Paare erneut präsentiert.

Zwei Teilnehmern bleibt diese Chance jetzt allerdings verwehrt, wie zunächst über Instagram bekannt und später auch von RTL bestätigt wurde. Sowohl Bergdoktor-Star Mark Keller, als auch Tillman Schulz, bekannt aus " Die Höhle der Löwen", werden zum Abschied von den Fans nicht noch einmal mit ihren "Let's Dance"-Partnerinnen Kathrin Menzinger und Patricija Ionel das Tanzbein schwingen. Beide fallen verletzungsbedingt aus. Keller hatte seine "Let's Dance"-Reise vor Show zehn beenden müssen, weil er sich an der Achillessehne verletzt hatte.

Der Zweite im Bunde, Tillman Schulz, gab sein Fehlen vorab auf Instagram bekannt. "Ich dachte immer Herr Llambi sei mein härtester Gegner, aber es war doch das Trampolin meiner Kinder am Wochenende", scherzte der Unternehmer auf der Plattform und ließ sich mit einem bandagierten Fuß ablichten. Er könne am Freitagabend keine "heiße Sohle" aufs Parkett legen, werde aber den anderen Paaren in der Skylounge die Daumen drücken.

Absage wegen Krankheit - Auch dieser Star fehlt im "Let's Dance"-Finale

Eine weitere Absage trudelte dann etwas später am Freitagvormittag ebenfalls über Instagram ins Haus. Sophia Thiel, die mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel in Show sieben die Segel streichen müsste, verkündete über die sozialen Medien, auch sie werde nicht bei der Finalshow dabei sein können. "Mich hat es richtig erwischt und ich liege schon einige Tage flach... kann deswegen heute auch leider nicht beim Let's Dance Finale mit dabei sein", schreibt die Bloggerin in ihrer Instagram-Story.

Damit werden samt der drei Finalpaare, Detlef "D!" Soost und Ekaterina Leonova, Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov und Gabriel Kelly und Malika Dzumaev lediglich acht weitere Paare auf der Bühne zu sehen sein. Das Finale wird am Freitagabend ab 20.15 Uhr live auf RTL oder RTL+ übertragen. Wer die Jury überzeugt, darf am Ende die Trophäe "Dancing Star 2024" mit nach Hause nehmen.