Bergdoktor-Star Mark Keller muss Let's Dance unfreiwillig verlassen: Warum und wer kommt zurück?

TV-Promi Mark Keller verabschiedet sich von Let´s Dance. Hinter seinem Aus in der beliebten RTL-Show steckt eine Hiobsbotschaft.

"Es ist leider vorbei": Mit diesen Worten hat sich Bergdoktor-Star Mark Keller in einem Kurzvideo von seinen Fans verabschiedet, die ihn bisher bei der RTL-Tanzshow Let's Dance unterstützt haben. In der 17. Staffel bedeutet dies das Aus für den Serien-Liebling, der zwischenzeitlich eine Bestmarke knackte. Keller ist nicht der einzige Kandidat, der frühzeitig aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden muss. Als Ersatz tritt ein bereits ausgeschiedenes Tanzpaar ins Rampenlicht.

17. Staffel von Let´s Dance: Was ist bisher passiert?

Auch in dieser Staffel der beliebten Show sorgen die Teilnehmer zusammen mit ihren Tanzprofis für Unterhaltung - auf dem Parkett und abseits. Kurz vor dem Finale (24. Mai) zeigt sich, welches Auf und Ab die Tänzerinnen und Tänzer sowie das TV-Publikum bereits miterlebten. Sei es beispielsweise die Oberteil-Panne von Ann-Kathrin Bendixen, die trotzdem weitertanzte. Oder die traurige Trennungsnachricht von Lina Larissa Strahl, welche bereits vor Auftakt des Formats die Runde machte.

Neben sehenswerten Tanzeinlagen bewegte die Zuschauer allen voran die Geschichten rund ums Ausscheiden der Teilnehmer. So gab es Ärger nach dem Aus von Sophia Thiel, die den Hass der Fans abbekam. Auch am Sender wurde Kritik geübt, etwa als Maria Clara Groppler schnell ausschied.

Schnell kristallisierten sich Favoriten in der aktuellen Staffel heraus. Allen voran Bergdoktor-Star Mark Keller tanzte sich in die Fan-Herzen. Auch die Jury konnte er zusammen mit Profi-Partnerin Kathrin Menzinger auf voller Linie überzeugen: Sie holten sich mitunter die volle Punktzahl. In einem kurzen Video über sein Aus, erklärt er nun, wie mit der Teilnahme ein Traum in Erfüllung gegangen sei und wie sehr das Aus schmerzt.

Warum scheidet Mark Keller bei Let's Dance aus?

Der Serien-Liebling erklärt: "Ich hab so ein Stück Traum, den ich als kleiner Junge hatte, erleben dürfen und das war was ganz Besonderes." Dass er es "überhaupt so weit geschafft habe, war eh schon mehr, als ich erträumt hätte". Das Team Hollywood, wie Keller und Menzinger zwischenzeitlich bezeichnet wurden, setzte mehrfach Akzente. Auch optisch: So wechselte Mark Keller bei Let's Dance seinen Look - auf Wunsch der Redaktion.

Jetzt musste der 59-Jährige mit einer traurigen Nachricht aufwarten. "Es ist leider vorbei. Ich muss leider ausscheiden", führt er aus. Zuvor hatte ein anderer Teilnehmer ebenfalls sein Aus verkündet: Tony Bauer leidet unter einem Kurzdarmsyndrom und stieg aufgrund dieser gesundheitlichen Gründe aus.

Eine Zwangspause aufgrund körperlicher Beschwerden legt nun auch Keller ein. "Ich hab mich an der Achillessehne verletzt, und zwar schon letztes Mal während des Tanzens. Ich hatte davor schon Schwierigkeiten, aber danach hab ich echt gehumpelt", erklärt Keller im Video-Statement. Es habe sich bestätigt, dass die Achillessehne leicht angerissen sei und sie gar ganz abreißen könnte. "Und deswegen humpel´ ich nicht mehr weiter."

Let´s Dance: Welches Comeback steht an?

Mit Comebacks kennt sich das Format aus. So wurde in derselben Staffel ein ganzes Show-Element wiederbelebt: Der Discofox-Marathon und mit ihm der Partyschlager kehrte zurück. Das sorgte für Unmut bei Promis wie Fans.

Nach dem Aus von Mark Keller wartet eine erneute Rückkehr auf die Zuschauer. Lulu Lewe und Massimo Sinató sind wie zuvor Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin für Tony Bauer und Anastasia Stan wieder mit an Bord. Keller schickt seinen Mitstreitern beste Wünsche: "Wir werden immer dabei sein und feuern die Anderen an."