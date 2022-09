Unwetter und Tornados treffen Ostsee-Region

Unwetter halten aktuell viele Teile Europas in Atem. Am Samstag war Mecklenburg-Vorpommern von starken Regenfällen betroffen. Über der Ostsee haben sich zudem Tornados gebildet.

Heftige Unwetter mit viel Regen und Tornados sind am Samstag über Mecklenburg-Vorpommern gezogen. Betroffen war insbesondere die Region östlich von Rostock. Vom Strand in Graal-Müritz aus wurden mehrere Wasserhosen auf der Ostsee gesichtet.

Viel Regen und Tornados an der Ostsee

Wie der NDR berichtet, wurden vor allem im Bereich Gelbensande (Landkreis Rostock) Straßen unterspült und Keller überflutet. Die Feuerwehr war insbesondere rund um Rövershagen, Sanitz und Gelbensande im Einsatz. Sie mussten Gullys freiräumen und Straßen sperren.

Auf der Ostsee vor Graal-Müritz haben sich mehrere Tornados gebildet. Laut wetteronline.de sind die Wirbel im Umfeld von starken Schauern entstanden. Es ist von mindestens drei Tornados die Rede. Ob diese nur über das Wasser oder auch über das Land gezogen sind, ist laut dem Wetterportal nicht bekannt.

Wann wird ein Tornado als Wasserhose bezeichnet?

Tornados, die über Gewässer ziehen, werden als Wasserhosen bezeichnet. Dieses Wetterphänomen sieht aus wie ein schlauchförmiger Trichter, der sich von der Wolke Richtung Wasseroberfläche erstreckt. Durch enorme Windgeschwindigkeiten wird viel Wasser aufgewirbelt. Meist entstehen Wasserhosen unter Schauer- und Gewitterwolken über relativ warmem Meerwasser. Die Wassertemperatur der Ostsee beträgt aktuell 16 Grad. Das ist deutlich wärmer als die Kaltluft, die darüber hinwegzieht.

Unwetter und Überschwemmungen in Italien

Vor wenigen Tagen waren heftige Unwetter auf Italien getroffen. Bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in der italienischen Region Marken an der Adriaküste sind mindestens elf Menschen gestorben. Zudem wurden in der Region Marken weitere Menschen vermisst. Es wurden umgestürzte Bäume, überflutete Häuser und Erdrutsche gemeldet. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden. In vielen Orten ist der Strom ausgefallen und die Telefonleitungen sind beschädigt.