Neues Feuer bei Los Angeles ausgebrochen: Zehntausende evakuiert

In der Nähe von Los Angeles ist erneut ein massives Feuer ausgebrochen. Mehrere Tausend Hektar seien betroffen, berichtet etwa die tagesschau. Zehntausende Menschen seien evakuiert worden.

Das Gebiet, in dem das „Hughes“-Feuer wütet, liege dem Bericht zufolge etwa 60 Kilometer von den bisherigen Bränden entfernt. Es breite sich in einem Hügelgebiet in der Nähe des Stausees Castaic Lake aus. Innerhalb weniger Stunden seien mehr als 38 Quadratmeter vom Feuer betroffen gewesen, teilte die Feuerwehr mit.

Rauchschwaden steigen auf, während das Hughes-Feuer in Castaic, brennt. Foto: Ethan Swope, dpa/AP

Schon beim „Palisades“- und „Eaton“-Feuer waren die starken Winde ein großes Problem. Sie befeuerten die Brände. Ähnlich sei es laut Bericht beim Brand am Castaic Lake, wo die Santa-Ana-Winde wehen.

Hughes-Feuer in Kalifornien: 50.000 Menschen aufgefordert, Gegend zu verlassen

Mehr als 50.000 Bewohner von abgelegenen Gemeinden in einer Gebirgsregion nördlich von Los Angeles seien aufgefordert worden, die Gegend zu evakuieren. Mehr als 31.000 Menschen hätten ihre Häuser bereits verlassen, für weitere 23.000 gelte eine Evakuierungswarnung, wie der Sheriff von LA County, Robert Luna, mitteilte.

„Wir haben die Winde, wir haben die niedrige Luftfeuchtigkeit“, und das Gebüsch sei ebenfalls schon lange trocken, sagte Brent Pascua von der kalifornischen Forst- und Waldbrandbekämpfungsbehörde Cal Fire. „Das alles zusammen führt dazu, dass sich dieses Feuer extrem schnell ausbreitet.“

Helikopter und Flugzeuge in Südkalifornien im Einsatz

Zur Brandbekämpfung wurden Helikopter und Flugzeuge eingesetzt, die Wasser und Löschmittel hinabließen. Zudem waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Forstbehörde des Kreises Los Angeles im Einsatz. Die Interstate 5, eine wichtige Nord-Süd-Autobahn, wurde im Brandgebiet aufgrund schlechter Sicht gesperrt, teilte die California Highway Patrol mit.

Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Es herrschten jedoch starke Winde bei gleichzeitig äußerst niedriger Luftfeuchtigkeit – Wetterbedingungen, die die Ausbreitung von Bränden begünstigen.

Palisades- und Eaton-Feuer noch nicht vollständig gelöscht

In den vergangenen Wochen wüteten zwei weitere Flächenbrände rund um Los Angeles, die laut Feuerwehr 28 Menschen das Leben kosteten und rund 16.000 Gebäude zerstörten. Das Eaton-Feuer östlich der Metropole sei inzwischen zu 91 Prozent eingedämmt, das westliche Palisades-Feuer zu 68 Prozent.