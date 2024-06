Für die britischen Royals steht die Geburtstagsfeier von König Charles III. auf dem Programm. Wird die an Krebs erkrankte Kate teilnehmen? Und wurden Harry und Meghan eingeladen?

Das Trooping the Colour hat bei den britischen Royals einen hohen Stellenwert, denn die jährliche Militärparade dient nicht nur dazu, die Truppen zu "inspizieren" sondern fungiert gleichsam als die offizielle Geburtstagsfeier des britischen Monarchen. In diesem Jahr findet die Parade am Samstag, 15. Juni, statt. Während einige Mitglieder der königlichen Familie als gesetzt gelten, fragen sich Royal-Fans allerdings, ob die an Krebs erkrankte Prinzessin Kate einen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit wagen wird. Und wie steht es um eine Teilnahme von Prinz Harry und seiner Frau, Meghan Markle? Immerhin sind der Herzog und die Herzogin von Sussex nahe Verwandte des Königs. Wer bei der Parade dabei sein wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinzessin Kate: Ist sie bei Trooping the Colour dabei? Und was ist mit Harry und Meghan?

Wer am 8. Juni mit einem öffentlichen Auftritt der Prinzessin von Wales gerechnet hatte, wurde enttäuscht: Bei der traditionellen Generalprobe für das Trooping the Colour fehlte von der Ehefrau von Prinz William jede Spur. In einem Brief an die Irish Guards, denen Kate als Ehrenoberst vorsteht, teilte die Prinzessin an diesem Tag jedoch mit, dass sie es sehr schätze, dass alle Beteiligten seit Monaten für die Parade proben und viele Stunden investieren würden. "Ihr Colonel zu sein bleibt eine große Ehre und es tut mir sehr leid, dass ich bei der diesjährigen Review nicht den Gruß entgegennehmen kann. Bitte übermitteln Sie dem gesamten Regiment meine Entschuldigung", erklärte Kate ihre Absage der Generalprobe in dem Brief, der von den Irish Guards in einem X-Post (vormals Twitter) verlesen wurde.

Ein Satz in diesem Brief heizte jedoch jetzt die Gerüchteküche in den britischen Medien an und ließ so manchen Kate-Fan mutmaßen, dass man die Prinzessin schon bald bei einem öffentlichen Auftritt sehen könnte. "Ich hoffe jedoch, dass ich Sie alle sehr bald wieder vertreten kann", lautet Kates letzter Satz, bevor sie sich in dem Brief von ihrem Regiment verabschiedet. Genug für Zeitungen wie The Independent, aber auch die Daily Mail, um kräftig darüber zu spekulieren, ob sich Kate, die sich derzeit vorsorglich einer Chemotherapie unterzieht, möglicherweise während des Trooping the Colour auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigen könnte. Ob dem so ist, wird allerdings erst der 15. Juni zeigen, da eine offizielle Mitteilung des Palastes in dieser Sache noch aussteht.

Prinz Harry und Meghan: Sind wenigstens sie beim Trooping the Colour anwesend?

Doch wie steht es eigentlich um eine Teilnahme von Kates Schwager, Prinz Harry und dessen Frau Meghan? Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten - unter anderem von der Daily Mail - wurden der Herzog und die Herzogin von Sussex nicht zu der Militärparade zu Charles III. Ehren eingeladen. Sie werden somit das zweite Jahr in Folge nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Prinz Harry bei einem wichtigen gesellschaftlichen Event in seiner früheren Heimat fehlt. Jüngst hatte der Königssohn mehreren Berichten zufolge eine Einladung zur Hochzeit des Herzogs von Westminster abgelehnt. Hingegen war Harrys älterer Bruder William bei der Zeremonie anwesend und übernahm gar eine wichtige Aufgabe.

Harry und Meghan leben seit ihrem Rückzug von ihren royalen Pflichten im Jahr 2020 mit ihren beiden Kindern in Montecito, Kalifornien. Die Spannungen mit der königlichen Familie reißen allerdings nicht ab, wie ein Affront zeigt, der Harry angeblich beinahe in Tränen ausbrechen ließ.

Übrigens: Die Ermittlungen gegen das Personal des Krankenhauses, in dem Kate während einer Bauch-OP behandelt wurde, sind noch nicht abgeschlossen. Dritte sollen sich Zugang zu Kates Krankenakte verschafft haben.