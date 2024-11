Robbie Williams live in München: Ab heute gibt es Tickets

Der britische Popstar Robbie Williams geht 2025 auf große Europa-Tour, das verkündete er am vergangenen Montag auf X. Auch deutsche Fans können sich darauf freuen. Denn unter den 30 Städten, in denen er Auftritte plant, sind auch sieben deutsche, darunter München. Heute startet der Ticketvorverkauf. Wie Sie an Tickets kommen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Robbie Williams 2025 in München: Alle Tourdaten im Überblick

Den Auftakt macht Robbie Williams in der Arena in Gelsenkirchen (25.6.), danach stehen Hannover (30.6.), Leipzig (9.7.), Berlin (21. und 22.7.), München (26.7.) und Frankfurt (10.8.) auf dem Tour-Plan. Die Termine in der Übersicht:

25. Juni 2025: Gelsenkirchen

30. Juni 2025: Hannover

9. Juli 2025: Leipzig

21. und 22 2025. Juli: Berlin

26. Juli 2025: München

10. August 2025: Frankfurt

Vorverkauf startet: So gibt es ab heute Tickets für Robbie Williams in München

Am Freitag, 15. November, um 11 Uhr, beginnt der Ticket-Verkauf für die Konzerte. Erhältlich sind diese bei den bekannten Verkaufsstellen. Alle Termine sowie die Zugangsdetails für den Ticketvorverkauf sind zudem unter https://betterman.robbiewilliams.com verfügbar. Der Andrang auf die Tickets könnte hoch sein – schnell sein lohnt sich.

Wie viel kosten die Tickets für Robbie Williams 2025 in München?

Die Karten für die Deutschland-Tour sollen zwischen 110 und 190 Euro kosten, heißt es in einer Mitteilung der dpa. Die genauen Preise sind vorab allerdings noch nicht bekannt. Sobald sie feststehen, finden Sie diese hier.

Der britische Sänger Robbie Williams beim Zürich Openair im August 2023. Foto: Michael Buholzer, dpa/Keystone

Das ist die Vorband für das Robbie-Williams-Konzert in München

Das Konzert im Münchener Olympiastadion beginnt am 26. Juli 2025 um 19 Uhr. Als Special Guest wird „Lottery Winners“ spielen, eine englische Indie-Pop-Band, die 2008 gegründet wurde.

Termin: 26. Juli 2025

Uhrzeit: 19 Uhr

Adresse: Olympiastadion im Olympiapark München

Special Guest: Lottery Winners

Superstar Robbie Williams mit mehr als 85 Millionen verkauften Alben

Der 50-jährige Brite hat bereits mehr als 85 Millionen Alben weltweit verkauft. Er gilt als einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Bekannt wurde er als jüngstes Bandmitglied von „Take That“. Nachdem die Boyband aufgelöst wurde, wurde Robbie Williams Solokünstler. Seine berühmtesten Hits sind wohl „Angels“, „Let Me Entertain You“, „Rock DJ“ und „Feel“. Zuletzt hatte der 50-Jährige die Zahl seiner Auftritte etwas zurückgefahren und großzügige Pausen zwischen den Konzerten gelassen. (mit dpa)