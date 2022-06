SV 19 Straelen - FC St. Pauli im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die erste Runde des DFB-Pokal 2022/23 steht an. Unter anderem trifft der SV 19 Straelen auf den FC St. Pauli. Hier gibt es die Infos zum Spiel: Übertragung im TV oder Stream, Ergebnisse im Liveticker.

Straelen, eine kleine Stadt mit knapp 16.000 Einwohnern im Westen Deutschlands, direkt an der Grenze zur Niederlande, um die 20 Minuten von Venlo entfernt. Hamburg, eine sehr große Stadt im Norden Deutschlands, über eine Millionen Einwohner, um die fünf Stunden von Venlo entfernt. Jetzt haben wir eine Vorstellung von den beiden Städten, um die es gleich gehen wird, und wissen, wie weit sie von Venlo entfernt sind.

In der ersten Runde der DFB-Pokal-Saison 2022/23 treffen der SV 19 Straelen und der FC St. Pauli aufeinander. Selbst wenn die ganze Stadt Straelen dem Sportverein die Daumen drückt, sind es etwa so viele Daumen wie der Kiezklub Mitglieder hat. Vorausgesetzt, beide Hände werden genutzt, um die symbolische Unterstützung auszudrücken. Die Größenverhältnisse wären geklärt, besprechen wir als Nächstes, wie man das DFB-Pokal-Spiel SV 19 Straelen vs. FC St. Pauli verfolgen kann.

Wir haben die Informationen rund um die Partie SV 19 Straelen - FC St. Pauli und die Übertragung live im TV oder Live-Stream für Sie. Außerdem gibt es einen Liveticker, Informationen zu den Mannschaften und eine Antwort auf die Frage, ob das DFB-Pokal-Spiel der 1. Hauptrunde zwischen dem SV 19 Straelen und dem FC St. Pauli gratis im Free-TV läuft.

SV 19 Straelen vs. FC St. Pauli im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Das DFB-Pokal-Spiel Straelen - St. Pauli gehört zu den Partien am frühen Nachmittag am ersten Samstag der 1.Hauptrunde. Am 30. Juli rollt der Ball in Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena, Anpfiff ist um 13.00 Uhr. Normalerweise trägt der SV 19 Straelen seine Heimspiele im Stadion an der Römerstraße aus, weicht allerdings für den DFB-Pokal in das Stadion des MSV Duisburg aus.

SV 19 Straelen - FC St. Pauli im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Kann das Spiel SV 19 Straelen gegen FC St. Pauli im Free-TV verfolgt werden? Leider nein, da die öffentlich-rechtlichen Sender ARD/ZDF sich für vier andere Spiele in der ersten Runde des DFB-Pokals entschieden, ähnlich wie beim Spiel TSG Neustrelitz - Karlsruher SC. Insgesamt haben sich ARD und ZDF die Rechte für 15 Spiele sichern können, zusätzlich dürfen sie nach den Spielen ausführliche Zusammenfassungen zeigen. Wer also das Spiel SV 19 Straelen - FC St. Pauli nicht in den kostenpflichtigen Angeboten von Sky und wow verfolgen möchte, aber trotzdem auf dem Laufenden gehalten werden will, dann zunächst auf unseren Liveticker zurückgreifen und dann die Zusammenfassungen von ARD oder ZDF schauen.

Sky zeigt die Spiele des DFB-Pokals sowohl im Pay-TV als auch im Live-Stream. Wenn Sie also das Spiel SV 19 Straelen - FC St. Pauli live im TV oder Stream sehen möchten, müssten Sie ein Abo abschließen: Sky (günstigstes Abo für 17,25 Euro monatlich) oder wow (ehemals Sky Ticket; für 24,99 Euro pro Monat).

Die wichtigsten Daten zum Spiel SV 19 Straelen vs. FC St. Pauli zusammengefasst:

Spiel: SV 19 Straelen - FC St. Pauli

SV 19 - DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 30. Juli, 13.00 Uhr

30. Juli, 13.00 Uhr Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

Schauinsland-Reisen-Arena, Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: SV 19 Straelen gegen FC St. Pauli live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Kein Abo für Sky, kein Abo für wow, aber Sie wollen trotzdem das DFB-Pokal-Spiel SV 19 Straelen - FC St. Pauli verfolgen? Kein Problem, mit unserem Liveticker wissen Sie immer, wenn ein Tor fällt. Dort können Sie sich auch zeitgleich über die anderen Spiele im DFB-Pokal 2022/23 informieren.

DFB-Pokal 2022/23: SV 19 Straelen vs. FC St. Pauli - Bilanz und Infos

Der DFB-Pokal 2022/23 ist erst die zweite Teilnahme des SV 19 Straelen am Wettbewerb. 1998 verlor man 4:7 gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Der damalige Spielertrainer des SV 19 Straelen: Jos Luhukay. Die Straeler stiegen 2018 in die Regionalliga West auf, dann direkt wieder ab, und im Anschluss erfolgte der direkte Wiederaufstieg. 2021/22 konnte man sich knapp den Klassenerhalt sichern. Die 19 in SV 19 Straelen kommt übrigens vom Gründungsjahr 1919.

Der FC St. Pauli spielt seit der Saison 2011/12 durchgängig in der zweiten Bundesliga, die Platzierungen schwanken dabei zwischen dem vierten und dem 15. Rang. Im DFB-Pokal 2020/21 verlor der FC St. Pauli gegen den Regionalligisten SV Elversberg.

Noch ein Fun-Fact zum Schluss: Für knapp zwei Spielzeiten war erneut ein alter Bekannter als Trainer der Hamburger an der Seitenlinie aktiv: Jos Luhukay. Damit hätten wir eine Verbindung zwischen dem SV 19 Straelen, dem FC St. Pauli und auch dem FC Augsburg: In der Fuggerstadt war Jos Luhukay maßgeblich am Aufstieg in die erste Liga beteiligt.

