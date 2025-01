Mann erschießt mehrere Menschen in Cetinje und flieht

In Cetinje, einer Kleinstadt im Süden von Montenegro, hat ein 45-jähriger Mann offenbar mehrere Menschen erschossen und ist auf der Flucht. Das berichtete die Polizei des Landes am Mittwoch. Nach dem mutmaßlichen Täter werde intensiv gefahndet, versicherte die Behörde. Wie die Zeitung Cetinjski List berichtete, habe der Mann in einer Bar mit einer Schusswaffe vier Menschen getötet und drei weitere verletzt. Während der Flucht erschoss der 45-Jährige nach Informationen der Zeitung zwei weitere Minderjährige und verletzte eine Frau.

Mann tötet mehrere Menschen in Cetinje und flieht

Die Motive des Schützen sind noch unklar, wobei die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand davon ausgeht, dass der 45-Jährige im Affekt handelte. Einen Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen schloss die Beamtinnen und Beamten demnach aus.

Rund 14.000 Menschen leben in Cetinje. Die Kleinstadt war bis 1918 Hauptstadt des historischen Königreichs Montenegro. 2022 kamen dort zehn Menschen durch einen Amoklauf ums Leben. Der Täter wurde damals von einem bewaffneten Passanten getötet. (mit dpa)