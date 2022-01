Verhinderten Ermittler einen Amoklauf? Mann soll grausame Tat geplant haben

Plus Ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg soll einen Anschlag geplant haben, offenbar hatte er den Amokläufer aus München zum Vorbild. Nun steht er vor Gericht.

Ermittler könnten einen geplanten Amoklauf verhindert haben. Der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Augsburg, steht ab Montag vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft geht offenbar davon aus, dass der Angeklagte nach dem Vorbild des 2016 verübten Amoklaufs in München vorgehen wollte. Bei dem rechtsradikal motivierten Anschlag tötete ein 18-Jähriger neun Menschen. Plante der 21-Jährige eine ähnlich grausame Tat?