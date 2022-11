Tatort heute aus Münster: So wird "Erkläre Chimäre"

Der Tatort heute am Sonntagabend (27.11.2022) bietet gleich zwei Folgen: Den Anfang macht um 20.15 Uhr eine Wiederholung aus Münster. Thiel und Boerne ermitteln nach dem Tod eines jungen Mannes aus Südamerika. Lohnt sich "Erkläre Chimäre"?

"Erkläre Chimäre " heißt der Tatort heute aus Münster . Der Krimi läuft am Sonntagabend (20.15 Uhr, 27.11.2022) im Ersten und ist eine Wiederholung. Die Erstausstrahlung fand am 31. Mai 2015 statt. Um 21.45 Uhr folgt eine zweite Folge am Sonntagabend, der "Tatort: Du allein" aus Stuttgart.



In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Münster-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Eine Weinhandlung in der Nähe von Münster ist zunächst die einzige Spur. Hierhin hatte sich 25-jährige Luiz Bensao am Tag vor seinem Tod mit dem Taxi bringen lassen. Jetzt wurde er ermordet in einer alten Schlachterei aufgefunden. Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und seine Kollegin Nadeshda Krusenstern (Frederike Kempter), die gerade zur Kommissarin befördert wurde, übernehmen die Ermittlungen.

Bei Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) hat sich derweil Besuch aus Übersee angekündigt. Sein Erb-Onkel Gustav von Elst (Christian Kohlund) aus Florida kommt nach Münster. Als er durch einen Zufall von dem Mord an Luiz Bensao erfährt, ist er geschockt: Offensichtlich hatte er eine Affäre mit dem jungen Südamerikaner. Weiß er, wer ein Motiv für den Mord an seinem Liebhaber gehabt haben könnte?

Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) und Frank Thiel am Tatort: Der Kollege von der Spurensicherung hat eine Blutspur entdeckt. Foto: Martin Valentin Menke, WDR

Tatort heute Kritik: Lohnt es sich, bei "Erkläre Chimäre" einzuschalten?

Wo Fälle aus Münster sonst häufig durch ihre schrille Überzeichnung unterhaltsam und unrealistisch zugleich wirken, speist sich die Faszination des Tatort heute aus dem Kontrast einer tatsächlich haarsträubend daher geschriebenen Figuren- und Verbrechenskonstellation mit der erstaunlich souveränen Ausbreitung all dieser zu entwirrenden Verwirrungen. Ebenfalls eine wohltuende Erdung: Christian Kohlund als Gustav von Elst. Die gesammelte Tatort-Kritik lesen Sie in den Pressestimmen zur Erstausstrahlung: "Feuerwerk vogelwilder Billigpointen".

Reicher Onkel aus Amerika: Gustav von Elst (Christian Kohlund) ist zu Besuch bei seinem Neffen Prof. Boerne und Kommissar Thiel. Foto: Martin Valentin Menke, ONE/WDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münster-Tatort heute

Frank Thiel : Axel Prahl

: Prof. Karl-Friedrich Boerne : Jan Josef Liefers

: Nadeshda Krusenstern : Friederike Kempter

: Silke Haller : ChrisTine Urspruch

: ChrisTine Urspruch Staatsanwältin Klemm: Mechthild Großmann

Herbert Thiel : Claus D. Clausnitzer

: Gustav von Elst: Christian Kohlund

Isolde Schosser : Sunnyi Melles

: Ewald Schosser : Uwe Preuss

: Tom Schosser : François Goeske

: Dr. Thomas Jehle : Matthias Redlhammer

: Tine Haemmer: Angelika Bartsch

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Thiel und Boerne sind die Ermittler in Münster

Seit 2002 ermitteln Frank Thiel und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in Münster. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar und der schnöselige Rechtsmediziner sind die Quoten-Könige im Tatort - Werte jenseits der zwölf Millionen sind für das ungleiche Duo nichts Außergewöhnliches.

Thiel kommt geschieden aus Hamburg nach Münster. Er ist kein Mann der großen Worte, Aufregungen sind ihm verhasst. Thiel fährt mit dem Fahrrad zum Dienst, Statussymbole bedeuten ihm nichts. Seine Marke ist die Unauffälligkeit.

Der elitäre Boerne wirkt da an Thiels Seite wie ein beißender Kontrast. Der feinsinnige Mediziner ist ein eloquenter Plauderer, der sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Seine Hobbies: schöne Autos, Reiten, Golf, Oper, gutes Essen. Kollegen haben es nicht immer leicht mit dem eingebildeten Professor: Boerne kann alles, weiß alles - erleidet damit aber auch nicht selten Schiffbruch.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Münster

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter