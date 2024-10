Die Woche der Nobelpreisverkündungen: Von Medizin bis Wirtschaftswissenschaften

Herausragende Forschung und bahnbrechende Ergebnisse, die unter anderem in Medizin oder in der Wirtschaft zu großen Sprüngen verhelfen: Jährlich zeichnet der Nobelpreis bedeutende Leistungen in den Kategorien Physiologie oder Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden sowie Wirtschaftswissenschaften aus.

Die Idee des Nobelpreises stammt von dem Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel. Der Schwede verfügte in seinem Testament darüber, dass mit seinem Vermögen diejenigen ausgezeichnet würden, die „während des vorangegangenen Jahres der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben“. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht als einzige der Ehrungen nicht auf Nobels Testament zurück, sondern wurde Ende der 60er-Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Streng genommen zählt er deshalb nicht zu den klassischen Nobelpreisen, wird aber zusammen mit ihnen überreicht.

Nobelpreisträger erhalten eine goldene Medaille, eine individuell gestaltetet Urkunde sowie ein Preisgeld. In diesem Jahr werden insgesamt elf Millionen schwedische Kronen pro Kategorie verteilt, das sind in etwa 970.000 Euro. Bis zu drei Personen können einen Nobelpreis gemeinsam erhalten.

Nobelpreis 2024: Vergabe beginnt mit der Kategorie Medizin/Physiologie

Die Verkündung der Nobelpreisträger findet in diesem Jahr vom 7. bis 14. Oktober nacheinander statt. Täglich gibt die Nobelversammlung des Stockholmer Karolinska-Instituts eine neue Kategorie bekannt. Eine Ausnahme stellt der Friedensnobelpreis dar: Dieser wird in der norwegischen Hauptstadt Oslo von einem Komitee verliehen, welches das norwegische Parlament wählt. In einer feierlichen Zeremonie am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, erhalten alle Preisträger ihre Ehrung.

In dieser Reihenfolge werden die Preisträger des Nobelpreises 2024 bekannt gegeben:

Nobelpreis in Medizin : Victor Ambros und Gary Ruvkun für die Entdeckung der microRNA und deren Rolle bei der Genregulierung

Dienstag, 8. Oktober 2024 : Nobelpreis in Physik

Mittwoch, 9. Oktober 2024 : Nobelpreis in Chemie

Donnerstag, 10. Oktober 2024 : Nobelpreis in Literatur

Freitag, 11. Oktober 2024 : Friedensnobelpreis

Montag, 14. Oktober 2024 : Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften

Wer in jedem Jahr für den Nobelpreis nominiert ist, hält das Komitee bis zur Verkündung geheim. Dennoch wird jährlich über mögliche Kandidaten spekuliert, die sich für einen Nobelpreis verdient gemacht haben. Erst 50 Jahre nach der offiziellen Vergabe der Preise wird die Liste der Nominierten veröffentlicht.

Das sind die Nobelpreisträger aus dem Jahr 2023

Diese Forscherinnen und Forscher haben 2023 den Nobelpreis gewonnen:

Physiologie oder Medizin : Katalin Karikó und Drew Weissman für deren Arbeit an der mRNA-Technologie

Physik : Ferenc Krausz , Anne L‘Huillier und Pierre Agostini für die Entwicklung eines Wegs um Elektronen sichtbar zu machen

Chemie : Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten

Literatur : Jon Fosse für seine innovativen Theaterstücke und Prosa

Friedensnobelpreis : Narges Mohammadi für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran

Wirtschaftswissenschaften : Claudia Goldin für die Forschung zur Rolle von Frauen auf dem Arbeitsmarkt