Schauspieler Elmar Wepper ist tot

Fernsehstar Elmar Wepper ist tot. Der Münchner starb unerwartet im Alter von 79 Jahren. Mit seinen Filmen und Serien erreichte der Bruder von Fritz Wepper ein Millionenpublikum.

Elmar Wepper ist tot. Das bestätigte die Agentin des Schauspielers am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir sind unendlich traurig!", so die Agentin. Die Bild berichtet unter Berufung auf seinen Freundeskreis, dass der 79-Jährige am Dienstagmorgen in München plötzlich umgekippt und an Herzversagen gestorben war. Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn und zwei Enkel.

Elmar Wepper wurde 1944 in Augsburg geboren

Wepper, der 1944 in Augsburg geboren wurde, wuchs gemeinsam mit einem Bruder Fritz bei einer Mutter auf. Sein Vater blieb im Krieg vermisst. Der 14-jährige Elmar Wepper stand bereits im Alter von 14 Jahren auf der Bühne der "Kleinen Freiheit" in München und sammelte erste Synchron-Erfahrungen in der amerikanischen TV-Kinderserie "Fury". Nach seinem Abitur studierte er Theaterwissenschaft und Germanistik an der Universität München.

Er war über seinen älteren Bruder 1974 zum Fernsehen gekommen. Damals bekam er eine Rolle in der ZDF-Krimireihe "Der Kommissar". Danach stand er regelmäßig vor der Kamera. Hin und wieder drehte er auch mit seinem Bruder zusammen, wie in der Komödie "Drei unter einer Decke".

Zu Elmar Weppers größten Erfolgen zählt die ZDF-Serie "Zwei Münchner in Hamburg", für die er ab Ende der 1980er-Jahre an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera stand. 2008 engagierte ihn Regisseurin Doris Dörrie für ihren hochgelobten Kinofilm "Kirschblüten – Hanami". Dafür wurde Wepper mit dem Bayerischen und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. 2019 erhielten die Wepper-Brüder zudem den Bayerischen Filmpreis für ihr Lebenswerk.

Elmar Wepper stand noch für Film "Gefundenes Fressen" vor der Kamera

Zuletzt stand er für ein Remake des Klassikers "Gefundenes Fressen" vor der Kamera. Erst im Sommer begannen die Dreharbeiten zu diesem Film. Wepper arbeitete auch als Synchronsprecher. Dabei war er unter anderem die deutsche Stimme von Mel Gibson, Gene Wilder, Ryan O'Neal und Dudley Moore. (mit dpa)

