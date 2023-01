"Hart aber fair": Diese Gäste diskutieren heute über den Klimawandel

In der Talkshow "Hart aber fair" heute am 30. Januar 2023 geht es um die Folgen des Klimawandels. Diese Gäste diskutieren über das aktuelle Thema.

Heute Abend führt Louis Klamroth wieder durch eine neue Folge von " Hart aber fair". Die Talkshow ist am 30. Januar 2023 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Hier in der Vorschau bekommen Sie alle Infos zur Sendung rund um Gäste, Thema, Übertragung und Wiederholung.

Thema bei "Hart aber fair" am 30. Januar 2023

Das Thema bei "Hart aber fair" heute Abend lautet konkret: "Letzte Abfahrt: Wie verändert die Klimakrise Alltag und Leben?". Der Titel zielt auch darauf ab, dass durch die warmen Winter fehlender Schnee in den Skigebieten ein immer größeres Problem werden könnte.

Gleichzeitig wird die Frage gestellt, wie radikal der Protest gegen die Klimapolitik sein darf. Das Bündnis "Letzte Generation" macht immer wieder mit illegalen Aktionen auf sich aufmerksam. Eine Sprecherin der Gruppe gehört heute Abend auch zu den Gästen der Talkshow.

"Hart aber fair": Gäste heute am 30. Januar 2023

Fünf Gäste werden bei "Hart aber fair" heute über das Thema Klima diskutieren und sicherlich nicht alle derselben Meinung sein. Das sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussionsrunde:

Gitta Connemann , ( CDU ): Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT )

Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( ) Sven Plöger : Meteorologe, ARD -Wetterexperte

Meteorologe, -Wetterexperte Konstantin Kuhle ( FDP ): stellvertretender Fraktionsvorsitzender

stellvertretender Fraktionsvorsitzender Aimée van Baalen: Aktivistin und Sprecherin der "Letzten Generation"

Aktivistin und Sprecherin der "Letzten Generation" Hildegard Müller : Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie ( VDA )

"Hart aber fair": Moderator Louis Klamroth steht selbst in der Diskussion

Louis Klamroth startete in jungen Jahren eine Karriere als Schauspieler, hat sich mittlerweile aber vor allem als Moderator von politischen Sendungen etabliert. Seit 2016 moderiert er die Talkshow "Klamroths Konter" auf ntv und seit Anfang 2023 hat er "Hart aber fair" von Frank Plasberg übernommen.

Schlagzeilen machte Louis Klamroth zuletzt mit seiner Beziehung zur Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wie die Bild berichtet, soll das am Dienstag auch Thema im WDR-Rundfunkrat sein. Dabei gehe es um die Frage, ob gegen Compliance-Regeln verstoßen wurde, die vorsehen, Dienstliches und Privates streng zu trennen.

Übertragung von "Hart aber fair" im TV oder Live-Stream am 30. Januar 2023

"Hart aber fair" läuft heute Abend ab 21 Uhr im Free-TV in der ARD. Alternativ bietet der Sender auf seiner Website kostenlos einen Live-Stream zur Sendung an.

"Hart aber fair": Ganze Folge als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Wer eine Folge von "Hart aber fair" verpasst, kann sie immer als Wiederholung in der ARD-Mediathek nachholen.

Außerdem wird die Ausgabe vom 30. Januar 2023 an diesen Terminen im Fernsehen wiederholt:

31. Januar 2023, 2.20 Uhr, ARD

31. Januar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

1. Februar 2023, 01.35 Uhr, 3Sat

Sendetermine der ARD-Talkshow "Hart aber fair"

"Hart aber fair" läuft montags meistens ab 21 Uhr - aber nicht immer. Abhängig vom restlichen Programm der ARD kann sich die Ausstrahlung verschieben. Die Folge in der nächsten Woche ist zum Beispiel für 22.50 Uhr angekündigt. Das sind die nächsten Sendetermine und Sendezeiten:

30. Januar 2023, 21.00 Uhr (Folge 533)

06. Februar 2023, 22.50 Uhr (Folge 534)

13. Februar 2023, 21.00 Uhr (Folge (535)

