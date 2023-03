Let's Dance 2023 (Show 4, 17.3.2023): Wer ist rausgeflogen?

Show 4 von "Let's Dance" 2023 gestern am 17.3.2023 stand ganz unter dem Motto der 80er. Wer ist raus und wer ist noch noch dabei? Das erfahren Sie hier.

Viel Trubel brachte die letzte Woche ins Haus der " Let's Dance"-Familie, großes Lampenfieber bei Chryssanthi Kavazi, ein "Schweiß-Gate" um Sharon Battiste und Christian Polanc und eine royale Einladung an Motsi Mabuse. Es war Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vorhang auf für Show 4, die unter dem Motto der 80er Jahre stand und einen besonderen Ablauf bereithielt. Neben den Einzeltänzen der verbleibenden Promis und ihrer Tanzprofis standen Gruppentänze auf dem Programm: "Boys vs. Girls". Wie sich die Promis schlugen, wer "Let's Dance" 2023 nach der 4. Show verlassen musste und wie die Jury dies begründete, lesen Sie hier.

Das waren die Tänze der 4. "Let's Dance"-Show

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke tanzen Rumba zu "She's Like The Wind" von Patrick Swayze

Younes Zarou und Malika Dzumaev tanzen Jive zu "Take On Me" von a-ha

Sharon Battiste und Christian Polanc tanzen Cha Cha Cha zu "She Drives Me Crazy" von Fine Young Cannibals

und tanzen Cha Cha Cha zu "She Drives Me Crazy" von Fine Young Cannibals Sally Özcan und Massimo Sinató tanzen Tango zu "What A Feeling" von Irene Cara

und tanzen Tango zu "What A Feeling" von Irene Cara Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov tanzen Wiener Walzer zu "Hijo De La Luna" von Mecano

Ali Güngörmüş und Christina Luft tanzen Quickstep zu "Together Forever" von Rick Astley

und tanzen Quickstep zu "Together Forever" von Philipp Boy und Patricija Ionel tanzen Cha Cha Cha zu "Easy Lover" von Philip Bailey , Phil Collins

und Patricija Ionel tanzen Cha Cha Cha zu "Easy Lover" von , Knossi und Isabel Edvardsson tanzen Tango zu "Relax" von Frankie Goes To Hollywood

und tanzen Tango zu "Relax" von To Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzen Rumba zu "Do You Really Want to Hurt Me" von Culture Club

und Ekaterina Leonova tanzen Rumba zu "Do You Really Want to Hurt Me" von Mimi Kraus und Mariia Maksina tanzen Jive zu "I'm Still Standing" von Elton John

und Mariia Maksina tanzen Jive zu "I'm Still Standing" von Anna Ermakova und Valentin Lusin tanzen Paso Doble zu "Running Up That Hill" von Kate Bush

So bewertete die Jury die Tanzeinlagen der Promis

Insgesamt war die Jury gut drauf, was vor allem bis auf wenige Ausnahmen an den durch die Bank ordentlichen bis sehr guten Tanzeinlagen der Paare lag. Das Favoritten-Dreigespann Anna Ernakowa, Sharon Battiste und Philipp Boy konnten die Jury vollends überzeugen. Das größte Geschenk machte die Jury Kandidat Knossi Knossala, zweimal acht und einmal sechs Punkte ließen die Twitch-Ikone fassungslos auf die Knie gehen: "Ich hatte noch nie ne Acht", rief der Sympathieträger vor Freude in den Armen seiner Tanzpartnerin Isabel liegend ins Mikrofon. Nicht gut wegkamen stattdessen Handballer Michael "Mimi" Kraus, bei dem die Schritte drunter und drüber gingen, und auch Julia Beautxs nach Llambi "Ritt auf der Rasierklinge" konnte die Jury nicht überzeugen.

"Girls vs. Boys"! Die Gruppentänze in Folge 4

Nach den Einzeltänzen hieß es: "Girls vs. Boys"! Frauen-Promis vs. Männer-Promis in einem Tanz-Duell in 80er Jahre anmutenden Cheerleader- und Football-Outfits. Der Konkurrenzkampf kochte hoch unter den Tänzerinnen und Tänzern und wurde zusätzlich angefacht von einem bebenden Ossendorfer Publikum. Aber auch unter den Juroren von "Let's Dance" 2023 bestand Dissens. Wer war besser? Für Motsi Mabuse: ganz klar die Girls, weil sie einfach "feiner" tanzen. Llambi kann hier nicht mitgehen, beschwört stattdessen die hemmungslose "Energie" der Boys. Am Ende kann sich keine Partei durchsetzen. Das Urteil steht fest: untentschieden. Jeder Promi kann aus dem Gruppentanz neun Punkte auf sein Konto verbuchen, an der Rechnung ändert sich also nichts.

"Let's Dance" 2023: Wer ist in Show 4 rausgeflogen?

Younes Zarou und Malika Dzumaev (raus in Show 4)

Natalia Yegorova und Andrzej Cibis (raus in Show 3)

(raus in Show 3) Abdelkarim und Kathrin Menzinger (raus in Show 2)

(raus in Show 2) Alex Mariah Peter und Alexandru Ionel (raus in Show 1)

Welche Tanzpaare sind nach Show 4 noch dabei?

Das Feld dünnt sich langsam aber sicher aus. Von den anfangs 14 Tanzpaaren der 16. Staffel sind nach der vierten Show noch zehn Paare übrig. Welche das sind, lesen Sie hier.

Ali Güngörmüs und Christina Luft

Güngörmüs und Anna Ermakova und Valentin Lusin

und Chryssanthi Kavazi und Vadim Garbuzov

Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke

Jens „ Knossi “ Knossalla und Isabel Edvardsson

“ Knossalla und Mimi Kraus und Mariia Maksina

und Mariia Maksina Philipp Boy und Patricija Ionel

und Patricija Ionel Sally Özcan und Massimo Sinató

und Sharon Battiste und Christian Polanc

und Timon Krause und Ekaterina Leonova

Wann läuft die nächste Folge von "Let's Dance" 2023?

Die Sendetermine zu Staffel 16 von "Let's Dance" 2023 laufen jeweils freitags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Weiter geht es also am 24. März 2023 mit Show 5.

