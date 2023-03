Let's Dance 2023: Schlaflose Nächte! Chryssanthi Kavazi und ihr Kampf gegen die Aufregung

Chryssanthi Kavazis wahnsinnige Angst vor der "Let's Dance"-Live-Show und die Urteile der Jury bereiten ihr "schlaflose Nächte". Wie lief ihr Auftritt bei Show 4?

Die Enttäuschung bei einem Promi unter den verbleibenden " Let's Dance"-Teilnehmerinnen und Teilnehmern am vergangenen Freitag war besonders groß: GZSZ- Schauspielerin Chryssanthi Kavazi. Da halfen auch die gutgemeinten Wort von Juror Joachim Llambi nicht: "Du bist so eine nette junge Frau, aber ich kann keine Sympathiepunkte vergeben." Gesagt getan, am Ende gab es nicht wie bei der zweiten Show zwei magere Punkte vom Chef-Juror, sondern nicht mehr als einen unterirdischen Punkt. Den Nagel auf den Kopf traf einer anderer der "Let's Dance"-Juroren der 16.Staffel, Jorge González: "Du warst so aufgeregt, du musst anfangen, an dich zu glauben." Denn vor allem die 31-Jährige kämpft mit ihrem Lampenfieber vor jeder großen Freitag-Live-Show. Dabei müsste die Schauspielerin das Scheinwerferlicht doch eigentlich gewöhnt sein. Wieso "Let’s Dance" für Chryssanthi aber ein ganz anderes Kaliber ist und wie Show 4 für sie lief, verraten wir Ihnen hier.

"Schlaflose Nächte" vor Jury-Kritik und Juror Joachim Llambi

Dabei hatte die schöne Deutsch-Griechin bereits in der Kennenlernshow bemerkt, dass ihr die Aufregung vor den Live-Shows zu Kopf und schließlich auch in den Körper steigt. Nicht umsonst bemängelt Juror Llambi bei der 31-Jährigen immer wieder fehlendes Taktgefühl beim Tanzen. Und auch nach der dritten Folge "Let's Dance" hat sich das Lampenfieber noch nicht gebessert. "Dass ich Lampenfieber habe, dass war mir klar, das ist meine Challenge unabhängig vom Tanzen", so die Schauspielerin, die bei GZSZ als intrigierende Laura Weber zwar auch im Berufsleben vor der Kamera steht, doch eben nicht Live, nicht vor Publikum und mit Schauspielkollegen und einem Set, das sie seit Jahren kennt. "Ich bin sehr gut mit Leuten, die ich kenne", so Chryssanthi.

Rückendeckung von Profitänzer Vadim Garbuzov: "eher eine Gruppen-Person"

Auch ihrem Tanzpartner, einem der verbliebenen "Let's Dance"-Profitänzer von Staffel 16 ist die Aufregung seines Promis nicht entgangen. "Ich bin ja eher so der Clubtänzer, das weiß Vadim ja", so der Promi. "Du bist eher eine Gruppen-Person", ergänzt der Profi, der ganz genau registriert, wie nervös Chryssanthi plötzlich am Freitagabend wird, wenn er alleine mit ihr vor vollem Haus und Millionen vor den Bildschirmen auf der Bühne steht. "Das bin ich einfach nicht, oder vielleicht muss ich das lernen". Das könnte Sie auch interessieren: ZDF-Krimis stark - RTL mit "Let's Dance" bei Jüngeren vorne

Ehemann Tom Beck sorgt sich: "Chryssanthi ist ein absolutes Wrack!"

Sorgenvoller als ihr Tanzpartner dagegen schätzt ihr Ehemann, "Alarm für Cobra 11"-Schauspieler Tom Beck, den aktuellen Zustand seiner Frau ein: "Ich weiß, wie krass Chryssanthi mit dieser Nervosität kämpft, sie ist ja ein absolutes Wrack. Das Lampenfieber kriegt sie nicht in den Griff", so der Serien-Kommissar auf Instagram. Aus dem mentalen Tief herausholen könnte Chryssanthi dagegen ein Erfolgserlebnis in der nächsten "Let's Dance"-Folge.

Wie schlägt sich das Paar in der vierten Show?

Für die vierte Live-Show stehen neben Einzeltänzen auch Gruppentänze der "Let's Dance"-Tanzpaare der 16. Staffel auf dem Programm. Doch vorher die schwierige Kür, Chryssanthi und ihr Partner Vadim tanzen Wiener Walzer zu "Hijo De La Luna" von Mecano, und bezaubern das Publikum mit einer sinnlichen Performance. Und die Jury? Auch die zeigt sich einigermaßen angetan, zwar gerate die Schauspielerin von Zeit zu Zeit immer noch aus dem Tritt, doch alle bescheinigen eine deutliche Steigerung. Mit ordentlichen 19 Punkten steht das Tanzpaar dennoch eher im hinteren Feld, die Konkurrenz schläft schließlich nicht. Chryssanthi ist dennoch erleichtert, das 1-Punkte-Desaster ist vergessen und das gute Gefühl endlich da, am Ende schaffen es die beiden in die nächste Runde. Bei RTL im TV und Live-Stream können Sie ab nächster Woche Freitag um 20:15 Uhr sehen, wie es mit den beiden weitergeht. Alle Infos zu den "Let's Dance"-Sendeterminen und der Sendezeit, erfahren Sie bei uns.

