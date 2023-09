"Love Island" 2023 gestern am 25. September 2023: Wer ist raus?

Bei "Love Island" 2023 gestern am 25. September ist wieder einiges passiert. Wer ist raus? Hier erfahren Sie alles rund um die Ereignisse in Folge 13.

Bei der gestrigen Folge von " Love Island" 2023 gab es wieder einige Überraschungen für die Zuschauer. Das Kandidatenfeld wurde wieder gründlich durcheinandergewirbelt.

Welche Kandidaten sind bei "Love Island" 2023 auch nach Folge 13 noch mit dabei? Wer ist raus? Die Antworten darauf halten wir hier für Sie parat.

"Love Island" 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 25. September 2023?

Ursprünglich waren 10 Kandidaten in die Traumvilla gezogen. Dann kamen nach und nach die Granten hinzu, während andere die Show wieder verlassen mussten. Zu Beginn von Folge 13 war die Villa jedoch besonders dicht besiedelt. Entsprechend viele der verbliebenen Kandidaten mussten am Ende gehen. Drei davon traf es direkt nach der Paarungszeremonie.

Die meisten blieben bei denen, mit denen sie bereits zuvor ein Couple geblildet hatten. Lediglich einer der Granaten gelang es, ein bestehendes Couple aufzubrechen: Evi entschied sich, mit Leandro ein neues Paar zu bilden. Damit war klar: Für Derryl, Jan und Lucie ist "Love Island" beendet, ohne Partner bzw. Partnerin müssen sie nach Hause gehen.

Doch das war noch nicht alles. Nach der Paarungszeremonie trifft es noch zwei weitere Kandidaten. Moderatorin Sylvie Meis eröffnet den verbliebenen, dass eines der Paare von der Insel muss. Wen dieses harte Los trifft, entscheiden diesmal allerdings die Zuschauer. Diese scheinen sich in ihrer Meinung einig zu sein, denn mit über 50% der Stimmen wählen sie sehr eindeutig Fabi und Alessandra aus der Sendung. Die beiden müssen also ebenfalls nach Folge 13 den Heimweg antreten.

"Love Island" 2023: Wer ist raus?

Bei "Love Island" 2023 kommen und gehen die Kandidaten am laufenden Band. In Folge 13 hat es nun ganze fünf Teilnehmer erwischt, die die Sendung verlassen mussten. Damit ist die Liste der ausgeschiedenen Kandidaten genauso lang wie die derjenigen, die noch in der Villa verblieben sind.

Wer ist raus? Das sind die bislang bei "Love Island" 2023 ausgeschiedenen Kandidaten:

Derryl (30) in Folge 13

Jan (27) in Folge 13

Lucie (23) in folge 13

Fabi (25) in Folge 13 durch das Zuschauer-Voting

Alessandra (26) in Folge 13 durch das Zuschauer-Voting

Robert (30) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Celine (24) in Folge 8 durch das Kandidaten-Voting

Daniel (31) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Vanessa (21) in Folge 7 durch das Zuschauer-Voting

Ray (26) in Folge 7

Welche Kandidaten sind bei "Love Island" 2023 nach Folge 13 weiter dabei?

Wieder einmal hat sich das Teilnehmerfeld gelichtet. Bei "Love Island" 2023 sind nach Folge 13 nur noch zehn Kandidaten weiter dabei. Das entspricht derselben Zahl, die in Folge 1 in die Villa gezogen war. Das Teilnehmerfeld hat sich seitdem allerdings etwas gewandelt. Außerdem gibt es nach der gestrigen Folge keine störenden Granaten mehr - alle Teilnehmer sind Teil eines Couples.

Diese Couples sind noch mit dabei:

Jenny und Luca

Laura und Leon

Evi und Leandro

und Jeanine und Angelo

Vanessa und Hannes

"Love Island" 2023: Folge 13 von Staffel 8 als Wiederholung sehen

Wie immer übernimmt RTL2 die Übertragung von "Love Island" im TV. Daneben ist die Reality-Show auch im Stream bei RTL+ zu sehen. Dort finden sich auch alle Aufzeichnungen der bisherigen Folgen. Wer Folge 13 von Staffel 8 als Wiederholung sehen möchte, der wird also dort fündig werden. Um auf das Angebot zugreifen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges RTL+-Abo nötig.

"Love Island" 2023: Wann läuft die nächste Folge?

Bei "Love Island" 2023 geht es drunter und drüber. Da immer was zu sehen ist, gibt es auch jeden Tag neue Sendetermine der Show. Die nächste Folge ist daher bereits am 26. September auf RTL2 und RTL+ zu sehen.