"Maybrit Illner" gestern am 30. November 2023: Gäste und Thema

Bei "Maybrit Illner" gestern am 30. November 2023 waren Spitzenpolitiker wie Friedrich Merz dabei. Wer waren die Gäste und um welches Thema ging es in der Talkshow?

Bei " Maybrit Illner" gestern Abend ging es um das innenpolitische Thema, das aktuell die Debatten und Talkshows in Deutschland beherrscht. Um darüber zu diskutieren, hatte die Moderatorin auch Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen im Studio.

Hier bekommen Sie die Infos zur "Maybrit Illner"-Sendung, die am 30. November 2023 ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen war. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema der Talkshow, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maybrit Illner" gestern am 30. November 2023 zum Thema Haushaltskrise

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts trifft die Ampel-Regierung hart und stürzt sie in eine Haushaltskrise: Die 60 Milliarden Euro, die ursprünglich für die Bewältigung der Corona-Folgen gedacht waren, dürfen nicht für den Klimaschutz verwendet werden. Damit fehlt SPD, Grünen und FDP nun viel Geld für ihre Vorhaben.

Bundeskanzler Olaf Scholz versucht, zu beruhigen. "Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht", sagte er am Dienstag in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Die Opposition hingegen greift die Regierung für ihre Haushaltspolitik an und fordert unter anderem Kürzungen bei Sozialleistungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will sogar vorgezogene Neuwahlen.

Was sind nun die richtigen Lösungen? Und steht die Bundesregierung wirklich vor dem Aus? Darüber diskutierten die Gäste bei "Maybrit Illner" am 30. November 2023. Konkret lautete das Thema so: "Ampel in Notlage – ohne Geld, ohne Vertrauen?".

"Maybrit Illner": Gäste gestern am 30. November 2023

Fünf Gäste hatte Maybrit Illner gestern Abend im Studio. Das waren die Teilnehmer der Diskussion, wie der Sender sie angekündigt hat:

Friedrich Merz ( CDU ): Parteivorsitzender, CDU /CSU-Fraktionsvorsitzender

Parteivorsitzender, /CSU-Fraktionsvorsitzender Saskia Esken ( SPD ): Parteivorsitzende

Parteivorsitzende Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Vizepräsidentin des Deutschen Lars Feld : Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg , ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates, Leiter des Walter Eucken Instituts

Persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Professor für Wirtschaftspolitik an der , ehemaliger Vorsitzender des Sachverständigenrates, Leiter des Instituts Robin Alexander : stellvertretender Chefredakteur der Welt

Übertragung von "Maybrit Illner" gestern im Free-TV oder Live-Stream

"Maybrit Illner" war am 30. November 2023 von 22.15 bis 23.15 Uhr im ZDF zu sehen. Die Sendung lief wie gewohnt nicht nur im Free-TV, sondern auch im Stream auf der Website des ZDF.

"Maybrit Illner": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Sie konnten die "Maybrit Illner"-Folge am 30. November 2023 nicht sehen? Kein Problem: Am 1. Dezember ab 16 Uhr gibt es eine Wiederholung auf dem Sender phoenix.

Außerdem lassen sich alle Folgen der Talkshow online im Stream nachholen. Sie werden nämlich immer in der Mediathek des ZDF veröffentlicht.

Sendetermine von "Maybrit Illner": Wann laufen die nächsten Folgen?

"Maybrit Illner" ist in der Regel am Donnerstag ab 22.15 Uhr zu sehen. Nächste Woche startet die Folge aber etwas später und nach der Ausgabe vom 14. Dezember geht die Talkshow in die Weihnachtspause, bevor sie am 11. Januar zurückkehrt. Das sind damit die nächsten Sendetermine:

7. Dezember 2023, 22.30 Uhr

14. Dezember 2023, 22.15 Uhr

11. Januar 2024, 22.15 Uhr

(sge)