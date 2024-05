Oberteil-Panne bei "Let's Dance": Ann-Kathrin Bendixen tanzt trotzdem weiter

Die siebte Show der diesjährigen Staffel "Let's Dance" war voller Überraschungen. Influencerin Ann-Kathrin Bendixen hatte während der Performance ein Problem mit ihrem Oberteil, ließ sich aber nichts anmerken.

Niemand kämpft sich bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wohl so von Woche zu Woche wie Influencerin Ann-Kathrin Bendixen. In der siebten Show am 19. April überzeugte Bendixen beim Contemporary. Trotzdem hatte sie auch diesmal wieder mit einem Problem zu kämpfen. Allerdings ohne dafür die Schuld zu tragen.

Let's Dance 2024: Was passierte bei Ann-Kathrins Performance?

Während der Tanzperformance mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin kam es zu einer Panne: Lusin kippte nach hinten um und riss Bendixen mit zu Boden. Dabei ging das Top der 24-Jährigen auf. Anstatt aber nervös daran rumzuzupfen, tanzte Bendixen einfach professionell weiter und ließ sich nichts anmerken. Die Jury, bestehend aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González, zeigte sich beeindruckt von Bendixens Ruhe.

Das Tanzpaar gab im Interview mit RTL aber zu: Geärgert haben sie sich beide über den Top-Patzer. "Ich habe eine Profi-Lizenz abzugeben", sagte Profitänzer Lusin scherzhaft. Bendixen war enttäuscht, dass sie sich vor der Jury wieder nicht so beweisen konnte, wie sie wollte. "Es hat mich geärgert, weil ich gerne alles gezeigt hätte, was ich konnte", erklärt Bendixen weiter. Tanzpartner Lusin bestärkt die Influencerin: "Für den Sturz kannst du nichts und ich bin stolz, dass du dich davon nicht hast rausbringen lassen."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das Paar bekam trotz einigem Lob die schlechteste Jury-Wertung. Dank der vielen Anrufer dürfen sie aber auch in der achten Show am 26. April noch tanzen. Gehen mussten stattdessen Fitness-Influencerin Sophia Thiel und Motivationstrainer Biyon Kattilathu.

Lesen Sie dazu auch

Wer den nächsten Tanz von Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin nicht verpassen will und auch die Performances der anderen Kandidaten sehen will, sollte freitags um 20.15 Uhr RTL einschalten. Alle Folgen sind außerdem auf RTL+ zu sehen.