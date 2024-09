Mike Heiters Überlebensstrategie bei "Promi Big Brother" 2024: Das braucht er im Container

Mike Heiter war in diesem Jahr schon im Dschungelcamp. In der Januar-Staffel der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ lernte er Leyla Lahouar kennen und in den Wochen danach auch lieben. Jetzt wagt der 32-Jährige das nächste Reality-TV-Abenteuer.

Er startet bei der zwölften Staffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“. Kölner Container statt australischer Dschungel. Aber eben auch rund um die Uhr von Kameras begleitet, wenn das Abenteuer am 7. Oktober startet und dann täglich ausgestrahlt wird.

Neben Ex-Fußball-Profi Max Kruse und der Schauspielerin Mimi Fiedler – vor allem bekannt aus der RTL-Soap „Unter Uns“ – ist Heiter einer von drei Bewohnern, die bereits auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurden. Dabei verriet der gebürtige Essener auch, welche drei Dinge für ihn in dem Format unverzichtbar sind.

Mike Heiter bei „Promi Big Brother“: Ex-Dschungelcamper will Ruhe, Schlaf und Essen

„Ruhe ist auf erster Stelle. Manchmal brauche ich meine Ruhe“, erklärt Heiter. Danach kommen Schlaf und Essen. Letzteres wird auch davon abhängen, wie gut er und seine Mitbewohner in den Prüfungen abschneiden.

Bei einem Essens-Ranking landet Ketchup bei ihm auf der eins, gefolgt von Nudeln und Haferflocken. Während Toast und Mayonnaise eher schweren Herzens im Mittelfeld untergehen, kommt bei ihm erst ganz am Ende Alkohol, den er offensichtlich nicht braucht, um heiter zu werden.

Nur zu gern verzichtet er auch auf eine seiner Ex-Freundinnen. Denn bei „Promi Big Brother“ möchte Heiter auf keinen Fall wieder auf Kim Virginia Hartung treffen, die ihm im Dschungel das Leben schwer machte.

Ansonsten ist die Vorfreude groß, denn es wird ein Einzug mit viel Anlauf: „Ich habe schon die allererste Staffel verfolgt und wusste schon damals: Eines Tages will ich da mal dabei sein.“ Außerdem hat er ein Wortspiel mit seinem Namen parat: „An meine Mitbewohner: Für mich wird’s heiter, für euch eher wolkig!“

Mike Heiter und Reality-TV: Mit „Love Island“ und Elena Miras fängt alles an

Der gelernte Kfz-Mechatroniker hat bereits seit 2017 TV-Erfahrung. Damals nahm er an „Love Island“ dabei. Im Anschluss an das Format kam er mit Elena Miras zusammen, die gerade erst in der Jubiläumsausgabe des RTL-Dschungelcamp mitmischte und mit ihrem tränenreichen Aus für einen besonders emotionalen Moment sorgte.

2018 kam die gemeinsame Tochter von Miras und Heiter auf die Welt. Im Jahr darauf triumphierten sie bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“, auch bei „Promi Ninja Warrior Germany“ und beim „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ mischte er mit.

Zwischendurch gab es – gerade seit dem Ende der Beziehung zu Miras 2020 – immer wieder Liebes-Drama. Wie im Dschungelcamp oft in aller Öffentlichkeit ausgetragen.

Mike Heiter schwärmt von Leyla Lahouar: „Sie ist am Scheinen von innen und von außen“

Vor seinem Einzug in den Big-Brother-Container, der mit einer räumlichen Trennung von Leyla Lahouar einhergeht, versichert Heiter aber, dass sich kein neues Liebes-Chaos anbahnen wird. „Ich bin angekommen nach meiner Reise der letzten Jahre. Leyla ist einfach top. Sie ist am Scheinen von innen und von außen“, schwärmt er von seiner Partnerin, mit der er demnächst gemeinsam nach Frankfurt ziehen wird.

Sat.1 spekuliert bereits über ein gemeinsames Kind, da beide zuletzt über einen Schwangerschaftstest von Lahouar informierten, der jedoch negativ ausfiel. Das ist aber Zukunftsmusik. Erst einmal erfüllt sich Heiter einen langgehegten Traum. Mit Ruhe, Schlaf und Essen dürfte er auch ohne seine Partnerin an seiner Seite richtig aufblühen.