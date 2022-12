"Promi Big Brother": Tanja Tischewitsch spricht über ihren toten Vater - "ich konnte niemals, es tut mir leid, sagen"

Bei "Promi Big Brother" spricht Tanja Tischewitsch über ihren toten Vater und dass sie sich im Streit voneinander trennten. Darunter leidet sie noch heute.

An Tag 14 bei "Promi Big Brother" gab es eine neue "Aufgabe für die Kandidatinnen und Kandidaten der Show: Erzählt von eurem schönsten Erlebnis. Jay Kahn berichtet von dem Wunder, dass sein Vater doch nicht unheilbar an Krebs erkrankte, ob wohl zuerst diagnostiziert. Menderes Bağcı erzählt, wie schön es war, Dschungelkönig geworden zu sein und nie aufgegeben zu haben. Micaela Schäfer freut sich nun doch über die Worte von Adriano in der Videobotschaft. Rainer Gottwald ist berührt, als er ihn in den Sinn kommt, wie er seinen Sohn nach einer schweren Zeit wieder in den Arm nehmen konnte. Doreen Steinert musste lange für ihren Hund kämpfen, den sie wegen ihrer Krankheit abgeben musste und für sie war es das schönste ihn wiederzuhaben.

"Promi Big Brothter" 2022: Tanja Tischewitsch dachte zunächst, sie würde ihren Sohn verlieren

Und auch Tanja Tischewitsch erzählt von ihrem schönsten Moment, und zwar als sie ihren Sohn bei der Geburt nach dem Kaiserschnitt schreien hörte, nachdem man seinen Herzschlag zuvor nicht mehr gehört hatte. Doch nach den schönen Momenten folgen traurige Momente. Und auch da hat Tanja eine Geschichte zu erzählen. Genauso wie Jennifer Igelsias Probleme mit ihrem Vater früher hatte, hatte sie ähnliche Probleme. Nur Tanjas Vater ist gestorben.

Tanja Tischewitsch spricht bei "Promi Big Brother" über ihren Vater - "ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass mein Vater tot ist"

"Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, dass mein Vater tot ist. Er ist gestorben als ich 17 war. Mein Vater hat mir nie wirklich Liebe geschenkt. Er war ein richtiger Playboy", fängt sie an, während ihr bereits die Tränen kommen. "Wenn man immer alles runterschluckt, dann explodiert man irgendwann. Er war halt nie da und ich dachte mir, warum liebt er mich nicht?", erzählt sie weiter. Ihre Tränen nehmen die anderen Kandidatinnen und Kandidaten ebenso mit. Sam Dylan bekommt Tränen in den Augen und auch Katy Karrenbauer, die mit ihrem Vater viel durchgemacht hat, sieht sichtlich gerührt aus.

"Promi Big Brother": Tanja Tischewitsch und ihr Vater trennten sich im Bösen

"Irgendwann habe ich ihn so fertiggemacht, angeschrien und so fertig, fertiggemacht. Und das war das Letzte, was ich ihm gesagt habe. Dann war er tot und ich konnte mich niemals bei ihm entschuldigen. Ich konnte niemals, es tut mir leid, sagen", bringt sie Geschichte unter Tränen zu Ende. Rainer Gottwald tröstet sie daraufhin: "Dein Vater hat dich geliebt, er konnte es dir nur nicht zeigen. Das ist die alte Generation."

