The Voice Kids 2023: Wer ist raus? (gestern, 17. März 2023 in Folge 2)

Welche Kandidaten sind in Folge 2 von "The Voice Kids" 2023 raus? Wir stellen ihnen die Kids und ihre Lieder vor. Wer hat es in die nächste Runde geschafft?

Ein Blick auf die Sendetermine von "The Voice Kids" 2023 verrät: Folge 2 ist gestern im TV gelaufen. Letzte Woche stellten sich in Folge 1 bereits die ersten Talente der Jury, die aus Lena Meyer-Landrut, Michi Beck und Smudo, Alvaro Soler und Wincent Weiss besteht.

" The Voice Kids" ist ein Ableger der Hauptsendung "The Voice of Germany". Die Coaches sitzen umgedreht zur Bühne - können die Talente also nicht sehen - und entscheiden nur nach dem Gehör, ob sie die Teilnehmer im Team haben möchten. Wenn mehrere Coaches "gebuzzert" haben, liegt die Entscheidung für ein Team am Talent. Der einzige Unterschied zur Hauptsendung: Bei "The Voice Kids" treten Kinder zwischen sieben und 15 Jahren an. Wer wird heute dabei sein und wer fliegt raus? Wir informieren Sie.

"The Voice Kids" 2023 - Folge 2: Wer ist raus?

Das waren die Kandidaten in der zweiten Folge von "The Voice Kids" 2023. Wir haben hier eine Übersicht für Sie - inklusive Songauswahl:

Louis (14) mit "When You Say Nothing At All" von Ronan Keating

Louis ist ein Kandidat von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Louis ist neben dem Singen auch im Karate aktiv und wurde sogar schon einmal Europameister. Seine Lieblingsmusikrichtung ist Country. Vor den "Blind Auditions" ist er ganz schön nervös, keiner der Coaches entschied sich für Louis.

Eliana N. (8) mit "36 Grad" von 2raumwohnung

Eliana N. ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Singen, Schminken, Ballett - das sind die Hobbys von Eliana. Am meisten hofft sie darauf, dass sich Michi und Smudo umdrehen, denn sie ist ein großer Fan und war bereits auf einem Konzert. Auch für Eliana N. reichte es nicht zum Weiterkommen.

Dominik H. (11) mit "Let It Be" von The Beatles

Dominik ist ein Kandidat von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Profifußballer oder Sänger - beides würde für Dominik in Frage kommen. Nun versucht er es bei "The Voice Kids", denn die Musik liegt ihm wohl im Blut - seine Großeltern singen in einer Band und spielen auf Hochzeiten. Er bekam keinen Buzz von der Jury.

Andrea (10) mit "I Feel Pretty" von West Side Story

Andrea ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Andreas Leidenschaft ist die Opernmusik. Sie hört gerne Musik von Interpreten, wie Andrea Bocelli und Pavarotti. Nun versucht sie ihr Glück bei "The Voice Kids" 2023, schied allerdings in Folge 2 aus.

Joshua (11) mit "Uptown Funk" von Mark Ronson Feat. Bruno Mars

Joshua ist ein Kandidat von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Er probierte schon verschiedene Hobbys aus - Schwimmen, Fußball, Kickboxen - aber die Leidenschaft ist das Singen. Mittlerweile nimmt Joshua auch mehrmals die Woche Gesangsunterricht. In Folge 2 war dann aber Schluss für ihn, zumindest bei "The Voice Kids".

Daniella (9) mit "I have nothing" von Witney Houston

Daniella ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Claudius Pflug

Daniella hatte bereits einen Auftritt in der Kirche. Außerdem reist sie sehr viel. Sie besucht ihre Familie in Äthiopien und ihren Vater, der in Dubai lebt. Daniella ist jetzt in Team Lena.

Lotte (9) mit "Ich Find' Dich Scheiße" von Tic Tac Toe

Lotte ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Für Lotte zählen vor allem zwei Dinge: Das Singen und Pferde. Sie träumt von einer eigenen Pferderanch. Nun versucht sie aber ihr Glück ersteinmal bei "The Voice Kids" 2023. Lotte ist jetzt bei Michi und Smudo im Team.

Manon (15) mit "Tourner Dans Le Vide" von Indila

Manon ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Manon möchte die Coaches mit einem französischen Song überraschen - am meisten allerdings Alvaro, denn er ist einer ihrer Lieblingskünstler. Ob Alvaro buzzern wird? Manon wird ab jetzt von Alvaro gecoacht.

Jayden (14) mit "You Are The Reason" von Calum Scott

Jayden ist ein Kandidat von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Jayden hat vor einem Jahr angefangen Gitarre zu spielen, übt sehr viel und macht auch mit seinem Bruder zusammen Musik. Sein Lieblingskünstler ist Shawn Mendes, sein neuer Coach ist jetzt Wincent Weiss.

Malina (13) mit "Breaking Me" von Topic Feat. A7S

Malina ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Malina spielt in ihrer eigenen Band "Night Line". Für die Proben hat die Band einen eigenen Proberaum in der Schule bekommen. Außerdem durfte die 13-Jährige bereits mit Max Giesinger performen. Ach sie bekam einen Platz bei Wincent Weiss.

Alexandra (13) mit "One" von U2

Alexandra ist eine Kandidatin von "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Alexandra ist ein wahrer Adrenalinjunkie und mag Action. Auf der Bühne zu singen ist allerdings sehr schwierig für sie. Seit Kurzem spielt sie auch in einer Band. Lena entschied sich für Alexandra.

Matti (15) und Valentin (11) mit "Jolene" von Dolly Parton

Valentin und Matti sind Kandidaten bei "The Voice Kids" 2023 - Folge 2. Foto: Sat.1 / Claudius Pflug

Die beiden sind Brüder und spielen in der Band "Welcome to Future" - Valentin am Schlagzeug, Matti singt, spielt Gitarre und Klavier. Die Band setzt sich außerdem für globalen Frieden und Gerechtigkeit ein. Matti und Valentin finden einen Platz im Team Michi und Smudo.