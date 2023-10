Sommerurlaub im Oktober: So warm ist es aktuell in beliebten Urlaubsländern

33 Grad in Italien, 32 in Frankreich und in Spanien sogar 38: Nicht nur in Deutschland ist es aktuell ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Ein Überblick über die Temperaturen in beliebten Urlaubsländern.

Bei dem vielen Sonnenschein und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad in Deutschland ist kaum zu glauben, dass bereits Herbst ist. In anderen europäischen Ländern ist das ähnlich. Wer den Sommerurlaub nachholen möchte oder noch nicht genug Sonne abbekommen hat, hat nun noch einmal die Möglichkeit dazu. Am wärmsten wird es in dieser Woche mit bis zu 38 Grad in Spanien. Ein Ende des "Sommers" ist noch nicht in Sicht.

Bis zu 33 Grad in einigen Regionen Italiens

Auch in Italien ist von Herbst noch keine Spur. Die Temperaturen erreichen noch immer hochsommerliche Werte. "Wenn es nicht die kühle Nacht gäbe, käme es einem vor, als wären wir noch mitten im August", schreibt das italienische Wetterportal Il Meteo am Montag. In der Po-Ebene, in der Toskana, in der Region Latium sowie auf den Inseln Sizilien und Sardinien steigen die Temperaturen zu Wochenbeginn auf bis zu 33 Grad. Normal wären zu dieser Jahreszeit 22 bis 23 Grad.

Im Norden des Landes wird es zwar am Dienstag und Mittwoch bewölkt und auch einige Schauer sind möglich, doch schon ab Donnerstag wird es wieder ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Auch am Wochenende werden Temperaturen von teilweise über 30 Grad erwartet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Spanien: Temperaturen steigen auf 38 Grad

In Spanien ist es aktuell sogar noch heißer. Bis zu 38 Grad zeigt das Thermometer zum Wochenbeginn in Andalusien an, und auch im Zentrum des Landes steigen die Temperaturen am Montag deutlich über die 30-Grad-Marke. Bereits seit einer Woche hat ein Hochdruckgebiet Spanien im Griff. Das Phänomen des "veranillo de San Miguel", wie der Altweibersommer dort genannt wird, ist bekannt.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiß und sonnig in Spanien – auch wenn die Höchsttemperaturen am Wochenende "nur noch" bei 34 Grad liegen. Auf der bei Deutschen besonders beliebten Urlaubsinsel Mallorca liegen die Temperaturen in dieser Woche zwischen sommerlichen 25 und 30 Grad.

Sommerliche Temperaturen auch in Portugal

Auch Spaniens Nachbarland Portugal wartet mit sommerlichen Temperaturen auf. Zum Wochenbeginn ist es im gesamten Land sonnig und mit 25 bis 34 Grad sehr warm. Bis zum Ende der Woche ändert sich das kaum, die Temperaturen steigen in vielen Teilen des Landes auf über 30 Grad.

Lesen Sie dazu auch

"Außergewöhnliche Temperaturen" in Frankreich

Ein Blick auf die Wetterkarte Frankreichs zeigt ein ähnliches Bild – fast ausschließlich Sonne und bis zu 32 Grad am Montag. Lediglich von der Bretagne bis zum Cotentin bleibt der Himmel bewölkt oder diesig. Am wärmsten ist es aktuell im Südwesten des Landes.

"Die Temperaturen sind für die Saison außergewöhnlich", berichtet das französische Wetterportal La Chaine Météo. Von Neu-Aquitanien bis zur Loire sei es wahrscheinlich, dass noch immer Hitzerekorde gebrochen werden. Bis zum Wochenende sinken die Temperaturen zwar, doch der französische Wetterdienst Météo France erwartet weiterhin bis zu 29 Grad.

Viel Sonne in Kroatien

Bis zu 28 Grad warm wird es am Montag auch in Kroatien. Lediglich am Mittwoch ziehen einige Wolken über den Osten des Landes, danach wird es aber wieder überall sonnig. Am Sonntag kühlt es dann etwas ab. Dann liegen die Höchsttemperaturen in Kroatien bei "nur noch" 24 Grad. Dabei bleibt es aber im gesamten Land sonnig.