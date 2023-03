Diese neun Podcasts von Frauen sollten Sie kennen

Viele Erfolgspodcasts werden von Männern gemacht. Doch es gibt eine ganze Reihe von guten Podcasts von Frauen – wir stellen zum Weltfrauentag die Favoriten unserer Redaktion vor.

Podcasts haben es in den vergangenen Jahren aus der Nische in die Ohren von Millionen von Menschen geschafft. Es gibt zehntausende deutschsprachige Formate zu jedem denkbaren Thema, die Auswahl ist schier unüberblickbar. Bei all der Vielfalt hält sich aber ein Klischee: Die Podcast-Welt sei männlich. Zwar werden viele der bekanntesten Produktionen von Männern moderiert, doch längst gibt es eine große Zahl von Podcasterinnen. Zum Weltfrauentag stellen wir neun Podcasts von Frauen vor, bei denen sich das Reinhören lohnt.

Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinić – Freiheit, beleuchtet aus allen Blickwinkeln

Gerade in den vergangenen drei Jahren ist Freiheit zu einem Begriff geworden, den man überall hört. Aber was genau heißt eigentlich Freiheit? Und warum ist sie nicht für jeden das Gleiche? Darüber spricht die Autorin und Journalistin Jagoda Marinić mit Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Mal redet sie mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major, mal mit der Klima-Aktivistin Luisa Neubauer, mal mit dem Anwalt, Moderator und Publizist Michel Friedman.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Was all die Gespräche verbindet: Sie sind inspirierend und bringen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf neue Gedanken, weil Marinić nicht nur Fragen stellt, sondern selbst viel Kluges zum Thema Freiheit zu sagen hat. Das führt immer wieder zu Unterhaltungen, die wohltuend offen sind: weder woke noch konservativ, weder links noch rechts. In der guten Stunde Podcast geht es ums Zuhören und Nachdenken ganz ohne Aufschrei und Erregung.

Die Alltagsfeministinnen – ein Ratgeberpodcast für mehr Gleichberechtigung im Alltag

Pünktlich zum Weltfrauentag ist die zweite Staffel der "Alltagsfeministinnen" gestartet. In dem Podcast sprechen Sonja Koppitz, Moderatorin und Journalistin, und Johanna Fröhlich Zapata, Coach für Alltagsfeminismus, einmal die Woche über alltägliche Themen und Probleme. Das Besondere: In jeder Folge nimmt Fröhlich Zapata die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in ihre Praxis und stellt eine Person vor, die zu ihr zur Beratung gekommen ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Da geht es dann mal darum, wie sich eine Chefin in einem Team mit lauter Männern besser behaupten kann. Oder darum, dass eine Mutter darunter leidet, hauptsächlich für die Kinder und den Haushalt zuständig zu sein. Die beiden Gastgeberinnen gehen nicht nur einfühlsam mit den Menschen um, die sie vorstellen. Sie zeigen auch: Die Probleme sind oft keine Probleme, die nur eine Person hat, dahinter liegen Strukturen, verankerte Rollenmuster und Denkbilder in der Gesellschaft. Und sie zeigen, wie sich die Probleme lösen lassen. Wer zuhört, erfährt also nicht nur etwas über die Gesellschaft, sondern bekommt auch Tipps, wie er oder sie sich in ähnlichen Situationen feministisch verhalten kann.

Lesen Sie dazu auch

Feuer und Brot – Zwei Freundinnen analysieren Popkultur und Politik

Bringen uns satirische Serien wie White Lotus dazu, kritischer auf reiche Menschen zu schauen, oder sorgen sie für das Gegenteil? Ist Anti-Aging tatsächlich kein Problem mehr? Und sind die sogenannten 'Nice Guys' in Filmen eigentlich wirklich so nett? Diese und ähnliche Fragen besprechen die freie Journalistin Alice Hasters und die Synchronsprecherin Maxi Häcke in ihrem Podcast "Feuer und Brot".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dabei wird schnell klar: In Popkultur steckt ganz schön viel Politik. Den beiden Freundinnen gelingt es in ihren monatlichen Folgen, die gesellschaftliche Relevanz von Phänomenen wie dem Social-Media-Trend 'That girl' oder dem 'Karen Meme' herauszuarbeiten und kritisch zu beleuchten. Dabei treffen sie die Balance zwischen persönlichem Gespräch und fundiert recherchierten Informationen. Gut eine Stunde, die zum Nachdenken anregt und oft noch lange im Kopf bleibt.

Die 45 – Eine Halbzeit Fußball der Frauen

Dass Fußball keine reine Männerdomäne mehr ist, wurde spätestens im vergangenen Sommer klar. Das EM-Finale der deutschen Frauen-Nationalmannschaft hatte höhere Einschaltquoten als jedes einzelne Spiel der Männer in Katar. Da kommt der noch recht junge Podcast "Die 45 - Eine Halbzeit Fußball der Frauen" gerade recht. Dabei besprechen die ehemaligen Nationalspielerinnen Josephine Henning und Lena Lotzen gemeinsam mit der Sportredakteurin Nina Potzel das aktuelle Tagesgeschehen – im Frauenfußball.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Und im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen legt die 45er-Crew von Anfang an den kritischen Finger in die Fußballwunde. Denn der Frauenfußball ist im Kommen. Und damit auch das Geld. Henning, Lotzen, Potzel und ihre Gäste beschreiben anschaulich und für alle Laiinnen und Laien verständlich, wie etwa das finanzstarke Frauen-Team RB Leipzig in die Bundesliga drückt, während Traditionsvereine wie Turbine Potsdam immer mehr ins Wanken geraten.

herStory – Frauenbiografien aus allen Jahrhunderten

Wussten Sie, dass eine Frau namens Malinche dem spanischen Eroberer Hernán Cortés half, mit dem Aztekenherrscher Moctezuma zu sprechen – und letztlich das Reich zu erobern? Oder haben Sie schon mal von Christine de Pizan gehört, die bereits im Mittelalter mit zwei Romanen Frauen dazu aufforderte, unabhängig von Männern zu sein? Vermutlich kennen die wenigsten die Geschichten und Biografien dieser Frauen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Podcast "herStory" ändert das. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, in der die Journalistin und Historikerin Jasmin Lörchner über das Leben von Frauen und queeren Personen aus der Geschichte erzählt. Dabei nimmt sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit in verschiedene Epochen, taucht mit ihnen ein in die jeweilige Zeit und legt auch immer offen, woher sie ihre Einblicke hat. Das ist spannend, weil es eine Welt eröffnet jenseits der üblichen Geschichtsschreibung, in der immer Männer die Könige, Künstler, Komponisten und Schurken sind. Jasmin Lörchner zeigt: Das stimmt nicht – Geschichte ist weiblich.

Oh Baby – der Podcast "für besseren Sex" und alle Fragen rund um Lust und Leidenschaft

Lohnt sich Sex für eine Nacht? Wie verändert sich das Sexleben mit den Jahren? Und was passiert eigentlich beim Urologen? Beim "Oh Baby"-Podcast sprechen die Hosts Leo und Josi über Fragen rund ums Thema Sex, Lust und Leidenschaft. Es geht um Freundschaft Plus, Fetische, Geschlechtskrankheiten und Selbstbefriedigung, aber auch um traurige Gefühle nach dem Sex und Beziehungen, in denen die Leidenschaft abhandengekommen ist.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Hosts laden dazu ein, sich Fragen zur eigenen Sexualität zu stellen: Worauf habe ich Lust, wobei fühle ich mich wohl oder unwohl? Und was möchte ich ausprobieren? Die Hosts erzählen von eigenen Erfahrungen und lassen oft auch ihre Hörerinnen und Hörer selbst zu Wort kommen. Dabei brechen sie Tabus auf und zeigen: Reden hilft, auch beim Thema Sex. Sie kommen zwar ein bisschen oft zu dem Schluss, dass man über Gefühle und Bedürfnisse reden sollte – aber mal ehrlich: Wer kann diese Aufforderung denn nicht ab und zu gebrauchen?

Tiefgründiges Gelaber von Bauerfeind + Kuttner

Katrin und Sarah statt Olli und Jan oder Felix und Tommi. Laberpodcasts dominieren regelmäßig die Podcasts-Charts und zeigen ebenso regelmäßig auf, wie männerdominiert die Branche ist. Doch es gibt auch Gegenbeispiele, eines der erfolgreichsten ist: Bauerfeind + Kuttner. Die beiden TV-Moderatorinnen Katrin Bauerfeind und Sarah Kuttner haben das Einfach-drauf-Loslabern verinnerlicht, ohne Skript, aber mit Humor, und landen dabei gerne mal bei tiefgründigen Themen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In kurzer Zeit wechselt das Gespräch dann von Belanglosem – dem Sauerteigmuseum – zu Absurdem – wie die beiden ein Bundesverdienstkreuz bekommen könnten – zu einer Diskussion darüber, warum Frauen eigentlich noch immer häufiger den Namen ihrer Partner annehmen statt umgekehrt. Bauerfeind und Kuttner sind zwar oft unterschiedlicher Meinung, sich am Ende dann aber doch einig. Irgendwie. Auf jeden Fall sind sie dabei harmonisch. Bauerfeind + Kuttner eignet sich gut zum Nebenbei-Hören und ermöglicht dabei immer wieder neue Blickwinkel.

Von Kanzler bis Schlager: Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz

In Eva Schulz' "guter Stunde" sprach die Journalistin schon mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Krieg in der Ukraine, mit Sängerin Vanessa Mai über Inszenierungen in der Schlagerwelt und mit der Podcasterin und Autorin Laura Larsson über die Stadtflucht. "Irgendwo zwischen Pop und Politik", so beschreibt Schulz selbst die Auswahl der Gäste in ihrem Interviewpodcast.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Eine Besonderheit: Die "Kopf-Stimme", mit der Eva Schulz aus dem Off die eine oder andere Äußerung ihrer Gäste einordnet, erklärt oder auch mal geraderückt. Auch wenn in den Interviews oft konkrete politische Themen im Mittelpunkt stehen, steckt viel Persönliches von Eva Schulz in den Gesprächen. Dadurch, dass die Moderatorin sich selbst öffnet, gelingt es ihr, dass auch ihre Gesprächspartner bereitwillig persönliche Erfahrungen teilen. Wer in diesem Podcast zu Gast war, den haben die Hörerinnen und Hörer auf einer anderen Ebene kennengelernt.

Paula Lieben Lernen – sehr persönliche Tipps für Beziehungen aller Art

Wann ist eine Beziehung nicht mehr zu halten? Und vor allem: Wann sollte man das auch nicht mehr versuchen? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Die Journalistin Paula Lambert versucht sie trotzdem zu finden. Einmal wöchentlich spricht sie mit ihren Gästinnen und Gästen über sehr persönliche Themen und Probleme. Und ist dabei vor allem eins: ehrlich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Besprochen werden Beziehungen aller Art. Sei es zu den Eltern, Geschwistern, Kindern, Ex-Partnerinnen, aktuellen Partnern, Freundinnen und Freunden, aber auch: zu sich selbst. Dabei rollt oft die ein oder andere Träne, denn die Gespräche gehen tief und thematisieren häufig Gewalterfahrungen und andere traumatische Ereignisse. Lambert ordnet die Probleme ein und versucht zusammen mit ihren Gesprächspartnerinnen und -partnern Wege zu finden, damit sie mit ihren Situationen besser umgehen können. Nicht selten kann man davon auch etwas für sich selbst mitnehmen.

Auch unsere Redaktion veröffentlicht mehrere Podcasts, moderiert von Frauen und Männern: Unter anderem den täglichen Newspodcast "Nachrichtenwecker", das Talk-Format "Augsburg, meine Stadt" und den FCA-Podcast "Viererkette". Alle Folgen haben wir auf dieser Seite gebündelt.