CSU-Mann Volker Ullrich, welche Augsburger Themen wollen Sie anpacken?

Verkehr, Arbeitsplätze, Umwelt: Bei der Bundestagswahl geht es auch um Augsburgs Zukunft. Im Podcast sagt Volker Ullrich, warum er in den Bundestag gehört – und wie er privat tickt.

Die Bundestagswahl naht – und sorgt auch in Augsburg für Spannung. Wählerinnen und Wähler dürfen zwischen 16 Kandidatinnen und Kandidaten wählen. Auch Augsburgs drei amtierende Bundestagsmitglieder stehen wieder zur Wahl: Volker Ullrich von der CSU, Ulrike Bahr von der SPD und Claudia Roth von den Grünen.

CSU-Politiker Volker Ullrich über die Bundestagswahl 2021

In unserem Podcast "Augsburg, meine Stadt" kommen alle drei zu Wort. Sie sprechen über ihre politischen Ziele, über Probleme in Augsburg und ihr Privatleben. In diesem Artikel spricht Volker Ullrich über die kommende Bundestagswahl. Die Podcast-Folge mit Ulrike Bahr von der SPD hören Sie hier, die Episode mit Claudia Roth von den Grünen finden Sie hier.

Ullrich will Arbeitsplätze im Raum Augsburg sichern, die Verkehrsanbindung verbessern und Familien entlasten. Wie er das konkret erreichen will, erzählt der CSU-Politiker im halbstündigen Gespräch mit Digital-Redakteur Axel Hechelmann.

Außerdem gibt Ullrich private Einblicke: Wo in Augsburg hält er sich besonders gerne auf? Was wissen die Wenigsten über ihn? Und: Isst er lieber Bosna oder Zwetschendatschi?

Sie interessieren sich auch für die Podcast-Episoden mit Ulrike Bahr und Claudia Roth? Hier können Sie sich die beiden Folgen anhören:

SPD-Politikerin Ulrike Bahr im Podcast

Grünen-Politikerin Claudia Roth im Podcast

"Augsburg, meine Stadt": Alle Podcast-Folgen bei Spotify, Apple und Deezer

Die aktuellen Episoden des Podcasts "Augsburg, meine Stadt" mit Volker Ullrich, Ulrike Bahr und Claudia Roth finden Sie unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Deezer:

