"Es ist ein Traumjob": Augsburgs Tierheim-Chefin im Podcast

Sabina Gassner ist Geschäftsführerin des Tierschutzvereins. Sie spricht über illegal gehandelte Welpen, falsche Erwartungen - und ihre Liebe zu den Menschen.

Ob aus der Einsamkeit eines Lockdowns heraus oder aus der Sehnsucht, etwas Gutes zu tun: Seit Beginn der Corona-Pandemie wünschen sich viele Menschen ein Haustier, nicht wenige haben den Wunsch in die Tat umgesetzt. Das belegt die gestiegene Zahl der Hunde in vielen Städten – und diese Beobachtung macht auch Sabina Gassner, die Geschäftsführerin des Augsburger Tierschutzvereins, der unter anderem das Tierheim in der Stadt betreibt. Im Podcast spricht sie über einen großen Andrang an freiwilligen Helfern, Anruferinnen mit Fragen und interessierten Familien, aber auch über die Schattenseiten wie den illegalen Welpenhandel.

Dieser habe gerade im zweiten Jahr der Pandemie massiv zugenommen, sagt sie. Das werde auch im Tierheim spürbar. Wo genau die Probleme mit diesen extrem jungen Hunden liegen und vor welche Herausforderungen sie die Beschäftigten und Ehrenamtlichen stellen, darum geht es im Podcast.

Außerdem spricht Sabina Gassner mit Digitalredakteurin Ida König darüber, welche Voraussetzungen Menschen mitbringen müssen, die einen Hund, eine Katze oder ein Kaninchen aus dem Tierheim zu sich holen möchten. Im Gespräch klärt die 60-Jährige auch über häufige Irrtümer auf.

Gassner, die seit zwölf Jahren die Geschäfte des Tierschutzvereins leitet, erklärt auch, welche weiteren Projekte der Verein betreut und wie es überhaupt dazu kam, dass sich im 19. Jahrhundert in Augsburg ein Verein gegründet hat, der sich um das Wohl von Tieren sorgt. Zudem gibt die 60-Jährige, die selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, einen Einblick, warum sie als studierte Soziologin nach vielen Jahren in der Jugendarbeit in den Tierschutz wechselte und ihren jetzigen Beruf als Traumjob bezeichnet.

Da diese Podcast-Folge bereits vor dem Beginn des Ukraine-Konflikts aufgezeichnet wurde, um kurzfristig eine Folge mit der Vorsitzenden des ukrainischen Vereins in Augsburg veröffentlichen zu können, sind die aktuellen Entwicklungen nicht Teil des Gesprächs. Wie das Tierheim mit den Tieren ukrainischer Geflüchteter umgeht und wie das Angebot ausgeweitet werden soll, erfahren Sie in diesem Artikel.

