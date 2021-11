Neuer Podcast "Gespalten"

06.11.2021

Müll und Endlager: In Folge 4 geht's um Hunderte Tonnen Atommüll

Die Suche nach einem Endlager läuft schleppend, noch kommen 90 Standorte in der ganzen Republik dafür in Frage.

Plus Er ist ein Problem für kommende Generationen: radioaktiver Atommüll. Doch wohin damit? Eine langfristige Lösung gibt es nicht – dafür Wut und Sorgen bei Atomkraftgegnern.

In der letzten Folge von "Gespalten – Gundremmingen und das Ende der Atomkraft" blicken wir auf das, was vom Kernkraftwerk bleibt: Hunderte Tonnen radioaktiver Müll. Denn in Gundremmingen steht eine "Kartoffelhalle": So nennt Ulrike Brenner das Zwischenlager für die Castorbehälter. Seit Jahren kämpfen sie und das Forum "Gemeinsam gegen das Zwischenlager" gegen die oberirdische Lagerung des Atommülls an ihrem Heimatort.

