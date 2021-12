Was der Atomausstieg für Gundremmingen bedeutet

>>Von Peter G. 06.11.2021 Die Frage ist halt, was wollen sie? Eine CO 2 Freiheit gibt es nur mit Atomstrom. Die Deutsche Energiepolitik ist seit Merkel nur noch sehr kurzfristig ausgelegt. Tatsache ist, das es in deutschen AKWS keinen einzigen atomaren Störfall gab, aber wir schalten die AKWS ab und unsere Nachbarn bauen neu, glauben sie bei einem Störfall bei den Nachbarn mach das Gift an den Grenzen Halt. Ich bin sicher kein Fan von Atom, aber es gibt halt zur Zeit nichts besseres fürs Klima und die Energiesicherheit. <<



Fast keine Ihrer Behauptungen trifft zu.



1. Natürlich kann man ein Land zu 100 % mit EE-Strom versorgen. Erinnern Sie sich, dass die Atomkraftwerksbetreiber 1993 in großen Anzeigen behaupteten: "„Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4 % unseres Strombedarfs decken.“ Heute decken Sie 50 %. Mehrfach habe ich hier erläutert, dass wir gerade mit PV und Windkraft und den bereits vorhandenen Bioenergie- und Wasserkraftquellen und vielleicht auch noch der Geothermie sowie begleitend mit Lastmanagement, Verbund- und Speicherausbau uns zu 100 % mit EE-Strom versorgen können und dies sogar mit sinkenden Strompreisen, da neue große WKA und PV-Anlagen den Strom für 4 - 5,5 ct/kWh liefern können.



2. Kein AKW hat heute eine risikogerechte Absicherung seiner Entschädigungspflichten nach einen Super-GAU. Der Block A in Gundremmingen ging am 13.1.1977 bei einem Unfall mit Totalschaden und späterer Freisetzung von Radioaktivität mit dem Kühlwasser in die Donau sowie über den Abgaskamin kaputt. Viele weitere Zwischen- und Störfälle beispielsweise in Biblis, in Hamm, in Brunsbüttel, in Greifswald können Sie hier lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Meldepflichtiges_Ereignis



3. Ihre Behauptung, dass Radioaktivität nicht an Grenzen halt mache, stimmt natürlich. Erfreulicherweise ist der AKW-Zubau weltweit stark zurückgegangen. Im Grunde bauen nur noch Länder AKW, in denen es keinen wenigstens halbwegs freien Markt für Strom gibt. Denn der Strom aus neuen AKW ist so teuer, dass er nicht wettbewerbsfähig ist. Der Hauptgrund für den Bau neuer AKW ist jedoch immer die Verbindung mit dem Interesse am Bau von Atomwaffen.



Raimund Kamm

