Sendetermine und Übertragung: So sehen Sie alle TV-Trielle zur Bundestagswahl 2021

Vor der Bundestagswahl 2021 liefern sich die drei Kanzlerkandidaten einige TV-Trielle. Alles Wichtige rund um Sendetermine und Übertragung erfahren Sie hier.

Diesen Herbst steht die Bundestagswahl 2021 an. Nach 16 Jahren, in denen Angela Merkel als Bundeskanzlerin das Land führte, stehen nun eine neue Kandidatin und zwei Kandidaten zur Wahl, die das Amt übernehmen möchten. Die Kanzleramtsanwärter stellen sich in verschiedenen TV-Formaten den kritischen Fragen von Journalisten und Bürgen. Vor vergangenen Bundestagswahlen waren das oft TV-Duelle. Da mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Bearbock drei Kandidaten zur Wahl stehen, gibt es dieses Mal hingegen Trielle, in denen alle drei zu schwierigen Themen Rede und Antwort stehen werden.

Welche Sender strahlen ein Triell zwischen den Kanzlerkandidaten aus? Wann sind die Sendetermine? Wie läuft die Übertragung im Fernsehen und Live-Stream ab? Hier erfahren Sie alles, was Sie über die TV-Trielle vor der Bundestagswahl 2021 wissen müssen.

TV-Trielle zur Bundestagswahl 2021: Sendetermine und Sender

Die TV-Trielle werden vor der Wahl am 26. September 2021 auf verschiedenen Sendern ausgetragen. Hier werden die diesjährigen Diskussionsrunden übertragen:

Mediengruppe RTL

Am Sonntag, 29. August 2021, findet das erste Triell vor der Bundestagswahl 2021 statt, das auf RTL sowie ntv übertragen wird. Ab 20.10 Uhr stehen sich die drei Kandidaten Bearbock, Scholz und Laschet erstmals im Studio Berlin Adlersdorf im direkten Triell gegenüber und versuchen, den Wähler mit ihren Antworten überzeugen zu können. RTL Aktuell -Chefmoderator Peter Kloeppel und die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay führen durch die Frage-Runde. Im Anschluss an das Triell zeigt der Sender eine Nachlese-Sendung mit Frauke Ludowig.

ARD/ZDF

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender werden ein TV-Triell der Kanzlerkandidaten austragen. Am 12. September ab 20.15 Uhr treten die Kandidaten vor die Kameras, um für sich und ihre Partei zu werben. Sowohl die ARD als auch das ZDF strahlen das TV-Triell aus. Die Moderation des verbalen Schlagabtausches übernehmen Talkmasterin Maybritt Illner und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr.

Außerdem werden die beiden Sender auch die Schlussrunde übertragen, an der die Spitzenkandidaten aller Parteien teilnehmen werden. Diese findet am 23. September 2021 statt und wird von Tina Hassel und Theo Koll, den Leitern der Hauptstadtstudios, moderiert.

ProSieben/Sat.1

Eine Woche vor der Wahl, am 19. September 2021, treten alle drei Kandidaten zum dritten TV-Triell an, das zeigtleich auf ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins ausgestrahlt wird. Ab 20.15 Uhr stellen Linda Zervakis und Claudia Brauchitsch den Kanzlerkandidaten ihre Fragen zu aktuellen Themen und Zukunftsvisionen.

Hier finden Sie noch einmal die Termine der Trielle im Überblick:

Sender Datum Uhrzeit Moderation RTL /ntv 29.08.21 20.10 Uhr Peter Kloeppel / Pinar Atalay ARD / ZDF 12.09.21 20.15 Uhr Maybritt Illner /Oliver Köhr ProSieben / Sat.1 19.09.21 20.15 Uhr Linda Zervakis / Claudia Brauchitsch

TV-Sendungen zur Bundestagswahl 2021: Weitere Gesprächsrunden mit den Kandidaten

Neben den TV-Triellen werden weitere Gesprächsrunden mit den einzelnen Kandidaten stattfinden:

"Bundestagswahl-Show" auf ProSieben

1. September 2021 ab 20.15 Uhr mit Annalena Bearbock

15. September 2021 ab 20.15 Uhr mit Olaf Scholz

"Kanzlernacht" auf Bild am 22. August 2021

ab 20.15 Uhr mit Armin Laschet

ab 21.45 Uhr mit Olaf Scholz

"Bestbesetzung" auf Magenta TV

persönliche Gespräche mit allen Kandidaten

TV-Trielle mit Kanzlerkandidaten Baerbock, Laschet und Scholz: Übertragung im TV und Live-Stream

Alle Trielle und Gesprächsrunden werden zu den angegebenen Uhrzeiten auf den jeweiligen TV-Sendern übertragen. Zudem können Sie die Fragerunden im Live-Stream der ARD, des ZDF, auf TVNOW oder Joyn verfolgen. Dort können die Gespräche auch nach der Ausstrahlung als Wiederholung abgerufen werden. (AZ)