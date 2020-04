31.03.2020

Was machen eigentlich die CDU-Kandidaten?

Die Corona-Krise hat den Machtkampf in der Union aus den Schlagzeilen verdrängt. Hinter den Kulissen werden die Rollen aber gerade neu geschrieben.

Von Michael Stifter

Es kommt einem alles so weit weg vor, aber damals, als Corona noch nicht unser aller Leben bestimmte, hat ganz Deutschland darüber diskutiert, wen die CDU als Kanzlerkandidaten aufstellen soll. Inmitten der Krise wirkt diese Frage plötzlich so klein. Und doch wird sie beantwortet werden müssen. Nur wann? Der Parteitag am 25. April, an dem die CDU ihren neuen Chef ursprünglich küren wollte, wurde abgesagt. Und die Rollen im Machtkampf werden gerade neu geschrieben. So hat sich die Situation für die Akteure verändert:

Der 39-jährige Jens Spahn hatte zugunsten von Armin Laschet auf eine eigene Kandidatur verzichtet und will als dessen Vize an den Start gehen. Doch nun steht er plötzlich selbst im Scheinwerferlicht. Als Gesundheitsminister muss er eine nie da gewesene Krise bewältigen. Bisher gelingt ihm das ganz gut. Seine Popularitätswerte steigen. Schafft er es, das Gesundheitssystem stabil zu halten, könnte das der entscheidende Schritt für eine große Karriere sein. Doch der Druck ist immens. Scheitert er, dürften seine Ambitionen auf höhere politische Ämter erledigt sein.

Armin Laschet verlor Kräftemessen mit Markus Söder

Genau wie Spahn hat auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Startvorteil, dass er aktiv agieren und sich als Macher beweisen kann. Allerdings gibt er dabei nicht immer eine glückliche Figur ab. Ein Kräftemessen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder um die Frage, wie drastisch die Einschränkungen für Bevölkerung und Wirtschaft ausfallen sollen, verlor er. Höhnische Kommentare kassierte der 59-Jährige außerdem, als er bei einem Besuch der Uniklinik Aachen den Atemschutz unterhalb der Nase trug – also nicht im Sinne des Erfinders. Immerhin: Laschet nahm es mit Humor und veröffentlichte kurz darauf ein Video, in dem er demonstriert, wie man die Maske richtig trägt. "Aus Gründen", wie er selbstironisch kommentierte.

Für den 64-Jährigen hat sich die Ausgangslage am deutlichsten verändert. Vor Ausbruch der Corona-Krise war Merz der präsenteste aller Kandidaten um den CDU-Vorsitz. Interviews und Fernsehauftritte absolvierte er am Fließband. Doch plötzlich ist er zum Zuschauen verdammt. Denn erstens hat er kein Amt und zweitens infizierte er sich selbst mit dem Virus und lag einige Tage flach. Gesundheitlich geht es Merz inzwischen wieder gut, seine Bühnenpräsenz muss er sich neu erkämpfen. In dieser Woche meldete er sich mit einem dramatischen Appell zurück: "Die Welt wird nach der Corona-Krise ökonomisch, politisch und gesellschaftlich eine andere sein."

Merz ist zur Randfigur in der CDU geworden

Schon mit Außenseiterchancen gestartet, ist der 54-Jährige endgültig zur Randfigur geworden. "Deutschland und die CDU haben jetzt andere Prioritäten", kündigte er Mitte März eine Wahlkampfpause an. Das ehrt ihn. Doch er wird damit noch weiter an Boden verlieren.

Die Absage des Parteitags hat AKK eine unverhoffte Laufzeitverlängerung als CDU-Chefin verschafft. Doch die 57-Jährige scheint kein besonderes Interesse daran zu haben, das Heft noch einmal in die Hand zu nehmen. Die Noch-Parteivorsitzende beschränkt sich auf ihre Rolle als Verteidigungsministerin. Auch die Bundeswehr wird im Kampf gegen das Virus gebraucht.

Union legt in Umfragen kräftig zu

Die Bundeskanzlerin erlebt eine nicht mehr für möglich gehaltene Renaissance als Krisenmanagerin. Und sie tut das, was sie in ihrer langen Amtszeit so oft vermissen ließ: Sie erklärt die Politik der Bundesregierung. Mit einer Art "Rede zur Lage der Nation", die man eher von US-Präsidenten kennt, wandte sie sich mit eindringlichen Worten an die Deutschen. Die Union legt im aktuellen ZDF-Politbarometer so stark zu wie noch nie. Das liegt vor allem an den beiden derzeit beliebtesten Politikern der Republik: Angela Merkel und CSU-Chef Markus Söder.

