Zwei der drei Missbrauchsbeauftragten des Bistums Augsburg treten zurück

Ich denke, das Thema Missbrauch, wie alle anderen wichtigen Themen auszusitzen, gelingt der Kirche immer besser (interessiert auch die Öffentlichkeit kaum noch) und der Augsburger Bischof ist einer der führenden Aussitzer in Deutschland. Insgesamt glaubt man, dass die Zukunft der Kirche hier, egal was man tut, nur die einer kleinen seltsamen Sekte ist. Also lässt man es kräftesparend und in der erforderlichen Einheit mit dem Vatikan austrudeln.



