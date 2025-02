Die Top-Managerin, die kündigte, um sich um ihre Eltern zu kümmern

Vera Schneevoigt spürt, dass sie so nicht mehr weitermachen will. Als Spitzenmanagerin ist es ihr Job, Probleme zu lösen, in Krisensituationen kühlen Kopf zu bewahren. Doch das hier ist anders. Denn es geht nicht ums Geschäft, es geht um die Familie. Schneevoigt ist Mitte 50, als sie ihr Leben umkrempelt.

Die Corona-Pandemie samt Lockdowns und Homeoffice entschleunigen den Alltag, zwingen sie ins Private und führen ihr vor Augen, dass die Zeit endlich ist. Sie will jetzt für ihre Eltern und die Schwiegereltern da sein — und trifft eine Entscheidung. Die Macherin, die lange für Siemens gearbeitet und in Augsburg den Fujitsu-Standort, Deutschlands letzte Computer-Fabrik, geleitet hat, kündigt ihren Job bei Bosch.

Gefühlslage der Nation Wahlen werden inzwischen mehr denn je auf den letzten Metern entschieden, und oft sind es nicht Programme, die den Ausschlag geben, sondern Stimmungen und Emotionen. Deshalb haben wir uns entschieden, in unserer Wahlserie Gefühle in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht um Mut, Überforderung, Glück, Hoffnung und Angst, die Menschen hinter diesen Gefühlen und um Politik. Alle Teile der Serie sammeln wir auf einer Übersichtsseite, auf der Sie jeden Tag bis zur Wahl am 23. Februar eine neue Folge finden.

Hunderttausende Familien stehen vor ähnlichen Herausforderungen, vor derselben Überforderung, wenn Angehörige sich nicht mehr selbst versorgen können. Schaffen wir das mit der Pflege zu Hause? Welche Unterstützung gibt es vom Staat? Kann es wirklich sein, dass man monatelang auf einen Platz in einer Pflegeeinrichtung warten muss? Viele fühlen sich alleingelassen von einer Gesellschaft, in der man nicht so gerne über das Altwerden und die Grenzen der eigenen Belastbarkeit spricht.

Pflegende Angehörige fühlen sich oft alleingelassen

Die Überforderung rührt ja nicht nur daher, dass oft auf einen Schlag alles anders ist, sondern von den Ängsten und Sorgen um die Mutter, den Vater oder den Partner. Stärke zeigen zu sollen, wo man doch vor allem Schwäche empfindet — das ist es, was viele pflegende Angehörige schier zerreißt. Vera Schneevoigt ist bewusst, dass die meisten von ihnen nicht so radikal umsteuern können, wie sie selbst das getan hat. Umso mehr kämpft sie dafür, dass Politiker, aber auch Unternehmen den ungeheuren Wert dieses sozialen Engagements endlich mehr zu schätzen wissen. „Die unbezahlte Pflege zu Hause findet in einer Art Dunkelkammer der Gesellschaft statt, dabei sollten wir sie als das verstehen, was sie in Wahrheit ist: eine ungeheure Wirtschaftsleistung, die unser Gesundheitssystem finanziell und personell massiv entlastet.“

Wenige Monate nach ihrem Entschluss verlässt Schneevoigt Bayern und zieht mit ihrem Mann Thomas in die Eifel, um näher bei den Menschen sein zu können, die sie auf der Zielgeraden des Lebens begleiten will. Sie reduziert schrittweise ihre Arbeitszeit, bis sie schließlich ganz aus dem alten Leben als Angestellte aussteigt.

Wie sehr sich der Alltag ihrer Eltern und Schwiegereltern in den vergangenen Jahren zu einem ständigen Improvisieren entwickelt hat, spürt sie erst, als sie und ihr Mann ihn nicht mehr als Gäste erleben, sondern selbst Teil davon werden. Arztbesuche, plötzliche Krankenhausaufenthalte, Kochen, Waschen, Einkaufen und die manchmal bittere Erkenntnis, was alles nicht mehr geht — das prägt nun die To-Do-Listen des Paares.

Schneevoigt lernt die Schwiegereltern, aber auch ihre eigenen Eltern noch einmal neu kennen. Ihre Eltern, wie sie heute sind, in ihrer Dankbarkeit, aber auch in ihrer Überforderung, ihrer Zerbrechlichkeit. Dass sie sich die Zeit dafür nehmen kann und den Rücken freihat, empfindet sie als Geschenk. Was ihr außerdem hilft: Schon früh, als Mutter und Vater noch keine Hilfe brauchten, hatten sie offen darüber geredet, was möglich ist, welche Unterstützung sie eines Tages brauchen könnten, was man am Haus verändern müsste, damit sie lange dort bleiben können.

„Pflegezeit müsste so selbstverständlich werden wie Elternzeit“ Vera Schneevoigt, Ehemalige Managerin

„Viele Menschen schieben diese Themen lieber weg. Man kann das verstehen. Es ist ja nicht schön, sich damit zu beschäftigen. Aber wenn man das dann stattdessen in einer akuten Notsituation tun muss, in der sowieso alle in einem emotionalen Ausnahmezustand sind, wird es noch viel belastender“, sagt Schneevoigt. Sie appelliert deshalb an die Politik, Angehörige gezielt aus der „Dunkelkammer“ zu holen, zu erklären, welche Hilfe es gibt, und mehr zu unterstützen. Auch die Arbeitgeber sieht sie in der Pflicht. „Zum Glück haben wir heute wie selbstverständlich die Elternzeit, in der Beschäftigte für eine gewisse Phase ihre Arbeitszeit flexibler gestalten können, weil sie sich in einer neuen Lebenssituation zurechtfinden müssen. Genau diese Selbstverständlichkeit brauchen wir auch für Menschen, die sich um Angehörige kümmern wollen.“

Icon Vergrößern Aus dem früheren Leben als Managerin: Vera Schneevoigt leitete in Augsburg das Fujitsu-Werk, damals Deutschlands letzte Computerfabrik. Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Aus dem früheren Leben als Managerin: Vera Schneevoigt leitete in Augsburg das Fujitsu-Werk, damals Deutschlands letzte Computerfabrik. Foto: Silvio Wyszengrad

Für Unternehmen gehe es nicht nur darum, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, sie profitieren aus Sicht von Schneevoigt, die heute als Beraterin und Coach arbeitet, auch in anderer Weise. „Wer den Spagat zwischen Job und Pflege bewältigt, wächst oft daran, organisiert sich automatisch besser und davon kann dann auch der Arbeitgeber wieder profitieren. Dafür muss man den Menschen in dieser Zeit aber eben möglichst viel Druck nehmen und Wertschätzung zeigen.“

Von Fujitsu über Bosch nach Hause: Vera Schneevoigt lernt ihre Mutter noch einmal neu kennen

In Bayern gibt es seit 2018 das Landespflegegeld, das Hilfsbedürftigen ab Pflegegrad 2 unabhängig davon zusteht, ob sie in einem Heim oder zu Hause versorgt werden. Schneevoigt wünscht sich noch mehr Förderung, damit die Entscheidung, sich um die eigenen Angehörigen zu kümmern und dafür im Berufsleben vorübergehend kürzerzutreten, nicht am Geld scheitert.

Vera Schneevoigts Schwiegervater stirbt zwei Wochen, nachdem sie ihren Managerposten endgültig aufgegeben hat. Im Jahr darauf stirbt unerwartet auch ihre Mutter, kurz zuvor hatte sie noch ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. „Das ist so beispielhaft für die Disziplin dieser Generation, dass sie das noch unbedingt erleben wollte“, sagt Schneevoigt. Sie ist dankbar, die letzten Monate so intensiv mit ihr erlebt zu haben. Anders als zum Vater, mit dem sie schon von Kindheit an ein inniges Verhältnis hatte, ist hier zum Ende des Lebens eine neue Wärme, eine neue Nähe entstanden.

„Ich spüre, wie wichtig und richtig die Entscheidung war, mich ganz darauf einzulassen. Sonst würde ich das alles nicht schaffen.“ Vera Schneevoigt, Pflegende Angehörige

Mit dem Verlust fand sich Schneevoigt noch mal in einer neuen Situation wieder. Der demenzkranke Vater, dem sie es ermöglichen will, im eigenen Haus zu bleiben. Die Schwiegermutter, die sich ebenfalls alleine neu organisieren muss. „Sie kommen ganz gut zurecht“, sagt Schneevoigt, die zwischen den beiden etwa 90 Kilometer pendelt, und fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Aber ich spüre, wie wichtig und richtig die Entscheidung war, mich ganz darauf einzulassen. Sonst würden wir das alles nicht schaffen.“

