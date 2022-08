Pflege

03:00 Uhr

Eine Top-Managerin kümmert sich jetzt um ihre Eltern statt die Karriere

Plus Vera Schneevoigt war Chefin des Augsburger Fujitsu-Standorts und hatte zuletzt einen Vorstandsposten bei Bosch. Warum sie nun ihren Posten aufgibt und in die Eifel zieht.

Von Stefan Stahl

Am 30. September verlässt Vera Schneevoigt ihr Büro bei Bosch in Grasbrunn bei München. Dann beginnt mit 57 ein neues Leben für sie. Auf den Tag genau wird die Frau 38 Jahre als Angestellte gearbeitet haben, davon mehr als 20 Jahre als Managerin. Die Stationen ihres Berufslebens ziehen noch einmal an ihr vorbei: die Lehre als Industrie-Kauffrau bei Siemens, die Arbeit für den Münchner Konzern, ihre Zeit in einem Private Equity Unternehmen, die fünf Jahre für den japanischen Computerbauer Fujitsu und zuletzt die Top-Position im Gebäudetechnik-Bereich der Bosch-Gruppe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen