Cannabis-Legalisierung: Bundeskabinett beschließt Eckpunktepapier

Das Bundeskabinett hat das Eckpunktepapier zur Cannabis-Legalisierung beschlossen. Das gab Gesundheitsminister Karl Lauterbach bekannt. Probleme gibt es aber auch schon.

Die Legalisierung von Cannabis war einer der am meisten beachteten Punkte im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung. Nun hat sie eine wichtige Hürde genommen: Das Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis wurde am Mittwochvormittag im Bundeskabinett beschlossen. Das gab Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) am Mittwoch bei einer Bundespressekonferenz bekannt. Bei der Cannabis-Legalisierung handelt es sich um ein ehrgeiziges Projekt. Lauterbach erhofft sich einen Impuls für die Drogenpolitik in ganz Europa. Allerdings steht das Projekt auf dem Prüfstand, schon bevor es richtig ins Rollen gekommen ist.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland steht auf der Kippe

"Ich werde diese Eckpunkte nicht als großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen. Wir müssen zunächst auch prüfen, ob diese nach internationalem Recht tragfähig sind", erklärte Lauterbach: "Wir gehen ganz offen und ehrlich vor. Wir werden die Eckpunkte heute der Europäischen Kommission zuleiten. Wir werden um eine Vorabprüfung bitten. Diese wird ergeben, ob wir ein Vertragsverletzungsverfahren zu erwarten haben."

Die Cannabis-Legalisierung steht damit schon jetzt auf der Kippe. Lauterbach hofft darauf, dass die Interpretationslösung von der Europäischen Kommission anerkannt wird. Ansonsten droht ein Rückschlag: "Wenn eine Vorabprüfung klar ergeben würde, dass der Weg für die Europäische Kommission nicht gangbar ist, dann würden wir auf dieser Grundlage auch keinen Gesetztesentwurf machen. Wir wollen keine Hängepartie und kein kompliziertes Verfahren."

Cannabis-Legalisierung 2022: Lauterbach fasst schwierige Ausgangslage zusammen

Hintergrund der Cannabis-Legalisierung ist der Koalitionsvertrag. Der inhaltliche Hintergrund ist eine Entkriminalisierung des Cannabis-Konsums, um einen besseren Kinder- und Jugendschutz und einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen. "Wir wollen damit Problemen im Umgang mit Cannabis entgegenwirken. Wir haben in den letzten Jahren keine Erfolge erzielen können. Der Cannabis-Konsum ist gestiegen, der THC-Gehalt ist auch gestiegen. Der Jugendschutz war nicht wirklich erfolgreich. Wir haben auch bei Erwachsenen ein dramatisches Suchtverhalten", macht der 59-Jährige klar.

Die Ausgangslage fasst Lauterbach so zusammen: "Kinder- und Jugendschutz ist nicht gewährleistet. Wir beobachten problematisches Konsumieren bei Erwachsenen. Der Schwarzmarkt, der mit Kriminalität einhergeht, floriert", fasst Lauterbach zusammen: "Die Drogenpolitik muss erneuert werden. Wir wollen den Cannabis-Konsum reformieren."