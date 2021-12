Corona-Pandemie

So ist die Corona-Lage zu Weihnachten in den Kliniken

Plus Seit rund zwei Wochen sinkt die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen. Droht die neue Virusvariante nun, diesen Trend wieder umzukehren?

Von Sarah Schierack

Knapp zwei Wochen ist es her, dass das Klinikum in Kaufbeuren die Not, die im Inneren herrschte, für alle sichtbar nach draußen sendete: „SOS“ stand in großen weißen Buchstaben auf rotem Grund an der Klinikumsfassade. Auch andere Krankenhäuser griffen auf dem Höhepunkt der vierten Corona-Welle zu ähnlichen Mitteln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

