Das Corona-Update vom 29. Januar

Ärztevertreter fordern ein Ende der Maskenpflicht in Arztpraxen, wie sie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) angekündigt hatte. Im Gesundheitswesen in Bayern fallen bereits einige Maßnahmen. Etwa am Klinikum in Landsberg: Hier gibt es beispielsweise keine Beschränkungen mehr, was die Anzahl der Besucher oder die Dauer des Besuchs betrifft.