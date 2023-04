Das Corona-Update vom 23. April

Die Pandemie hat an Schrecken verloren, auch wenn sich weiter Menschen infizieren. Wir sammeln hier alle Corona-Nachrichten, die diese Woche wichtig waren.

29 Millionen Impfdosen wurden in Bayern gegen das Coronavirus verabreicht. In sehr seltenen Fällen kann es dabei zu Impfschäden kommen. Die Betroffenen sind oft stark belastet und in ihrem Alltag eingeschränkt. Sie können sich seit April an eine Post-Vac-Hotline des Freistaates wenden. Der Andrang ist groß: Zum Start Anfang des Monats riefen mehr als 400 Menschen täglich das Hilfetelefon an.

Doch einige Betroffene fühlen sich von dem Angebot nicht ernstgenommen. Von einer "Verarschungshotline" ohne wirkliche Unterstützung spricht Peter Klopfer, der seit Monaten im Raum Augsburg Hilfe sucht. Statt einer Hotline brauche es eine Post-Vac-Ambulanz, bei der Impfgeschädigte tatsächlich behandelt werden, und eine schnellere behördliche Anerkennung von Langzeitfolgen der Impfung, findet unsere Autorin Sonja Dürr.

Weitere spannende Corona-Nachrichten der Woche:

"Ohne Corona wären wir nicht, wo wir heute sind", sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo vergangene Woche. Bezogen war die Aussage auf die Digitalisierung der Schulen im Freistaat. Piazolo will den Digital-Unterricht 2024 massiv ausbauen. Nach seinen Vorstellungen sollen alle Kinder ab der fünften Klasse möglichst bald mit einem digitalen Endgerät arbeiten.

Für viele Menschen geht es diesen Sommer zum ersten Mal seit Jahren wieder in den Urlaub – wenn sie es sich leisten können. Denn Flüge, Unterkünfte und Ausflüge sind teurer geworden. Das liegt zum einen an der Energiekrise, zum anderen daran, dass die Nachfrage gestiegen, das Angebot aber noch nicht wieder so hoch ist wie vor der Pandemie. Ein Experte verrät, wie man bei der Buchung sparen kann.