Eine dauerhafte Lösung der Flüchtlingsfrage ist nicht in Sicht

Beim Gipfel von Bund und Ländern deutet sich lediglich eine Zwischenlösung für dieses Jahr an. Eine weitere Finanzspitze scheint möglich. Doch die Mittel der Ampel sind knapp.

Vor dem Hintergrund stark gestiegener Flüchtlingszahlen ringen Bund und Länder weiter um eine gemeinsame Lösung. Die Beratungen beim Flüchtlingsgipfel unter der Leitung von Kanzler Olaf Scholz dauerten am späten Mittwochabend noch an, es deutete vieles auf einen Formelkompromiss hin. Er könnte darin bestehen, dass Berlin zunächst für das Jahr 2023 weitere Milliarden an die Länder überweist, damit diese die Kosten für Unterbringung, Versorgung und Integration tragen können. Damit wäre das Hauptproblem aber immer noch nicht gelöst: Die Antwort auf die Frage nach einer langfristigen Finanzierungslösung, damit nicht immer wieder neuer Streit ausbricht.

Die Länder haben da ganz klare Vorstellungen. Sie setzen auf ein System, bei dem die Zahlungen des Bundes in dem Maße ansteigen, wie Flüchtlinge zusätzlich ins Land kommen. Sie wollen, dass Berlin die Kosten für Unterkunft und Heizung komplett übernimmt und sich an den Kosten für die Integration und die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge beteiligt. Ähnliche Modelle gab es in den zurückliegenden Jahren bereits, neu ist die Geschlossenheit, mit der die 16 Bundesländer auftreten: Vor dem Flüchtlingsgipfel einigten sich sämtliche Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über die Parteigrenzen hinweg auf ein gemeinsames Forderungspapier.

In absoluten Zahlen ähnelt die aktuelle Lage der von 2015/2016, als bei der großen Fluchtbewegung mehr als eine Million Menschen in Deutschland einreisten. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums 1.063.000 Geflüchtete im Ausländerzentralregister registriert worden. Außerdem gab es dieses Jahr 101.000 Asylerstanträge aus anderen Krisen- und Kriegsgebieten. Diese Zahl könnte sich bis Jahresende in etwa verdreifachen. Immer neue Kriege, beispielsweise der im Sudan, zwingen immer neue Flüchtlinge auf den Weg in die Fremde.

Kanzler Scholz gerät beim Flüchtlingsthema unter Druck

Die Bundesregierung ist in zweifacher Hinsicht unter Druck. Sie fürchtet einerseits, dass sich die Stimmung im Land weiter aufheizt. Schon jetzt gibt es landesweit Proteste gegen Flüchtlingsunterkünfte. Die Koalitionsparteien kämpfen mit sinkenden Umfragewerten, die Unruhe ist groß. Kanzler Scholz sei von seiner Bundestagsfraktion am Dienstag aus Straßburg zurückzitiert worden und habe sich Kritik anhören müssen, wurde beispielsweise in Berlin kolportiert. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Katja Mast wies das zwar zurück. Ihre Begründung klang allerdings nicht sonderlich plausibel: Scholz habe „in einer Geste der Wertschätzung“ für die Fraktion seine Termine in Straßburg gekürzt, um die Abgeordneten unterrichten zu können. Scholz habe dabei „energisch und entschlossen“ die Position vertreten, dass es mehr Steuerung und Ordnung in der Migrationspolitik bedürfe, sagte Mast.

Dazu gehörten Pläne der Ampel, schärfere Kontrollen an allen deutschen Grenzen einzuführen. Solche Kontrollen soll es im Schengenraum eigentlich nicht geben, aktuell finden sie aber bereits an der Grenze zu Österreich statt. „Lageabhängig wird der Bund das im Verhältnis zu Österreich bestehende Grenzsicherungskonzept auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands etablieren“, heißt es.

Doch das Hauptproblem der Ampel ist das Geld. Regierungskreise verweisen auf die vielen Milliarden Euro, die bereits in den letzten Jahren an die Länder überwiesen wurden. 2021 flossen demnach beispielsweise allein 24,6 Milliarden Euro aus dem eigenen Steueraufkommen. Für 2023 wird sich die Gesamtunterstützung demnach auf etwa 15,6 Milliarden Euro belaufen. Viel mehr, so heißt es in der Ampel, sei einfach nicht drin.