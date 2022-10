Lauterbachs Impf-Briefe kosten rund 50 Millionen

Der BMG-Haushalt ist in diesem Jahr mit über 64 Mrd EUR der zweitgrößte Posten (letztes Jahr 50 Mrd), da muss man das Geld schon für etwas nützliches ausgeben...



Beispielsweise wurden für Deutschland im Frühjahr dieses Jahres zu den seit Pandemiebeginn bereits georderten über 660 Mio Impfdosen (https://www.tagesschau.de/investigativ/report-mainz/impfdosen-117.html) weitere Dosen für 830 Mio EUR beschafft: https://www.welt.de/politik/deutschland/article238831703/Lauterbach-kauft-fuer-830-Millionen-Euro-weiteren-Impfstoff.html



Weiteres Beispiel: Das im Vergleich nun deutlich zurückgefahrene Corona-Testangebot kostet dem Steuerzahler nach Aussagen von Karl Lauterbach immer noch rund 1 Mrd EUR im Monat! https://www.welt.de/politik/deutschland/video241628729/Corona-Gesundheitsminister-gegen-Rueckkehr-zu-kostenlosen-Buergertests.html



Hier wird Geld verbrannt, der an anderer Stelle im Gesundheitswesen dringend benötigt wird. Aber es interessiert hier offenbar nur wenige. Und ähnliches Geldverbrennen in der jüngeren Vergangenheit (z.B. das CSU-Mautdesaster) hatten auch nicht wirklich Konsequenzen. Was früher unverweigerlich zu Rücktritten geführt hätte, ist heutzutage politische Kultur, oder?





Antworten Melden