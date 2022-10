Das Corona-Update vom 23. Oktober

Das Coronavirus und seine Folgen bestimmen seit zwei Jahren den Alltag vieler Menschen. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was in dieser Woche wichtig war.

Die Pandemie-Lage hält weiterhin an, auf zwei Corona-Winter folgt nun aller Voraussicht nach ein dritter – als erleben wir ein jährliches Déjà-vu, das sich als Endlosschleife abspielt. Mit jeder Woche verändert sich das Infektionsgeschehen. Mit steigenden Infektionszahlen kehren auch die altbekannten Fragen wieder in das Politikgeschehen und in unseren Alltag: Wie gehen wir in diesem Winter als Gesellschaft mit dem nach wie vor vorhandenen Virus um? Welche Maßnahmen müssen überdacht oder erweitert werden? Droht uns eine weitere Triage-Situation in den Krankenhäusern?

Auch in Augsburg verzeichnet man ein "Corona-Comeback". Die Zahlen der letzten 14 Tage sprechen für sich: Am Universitätsklinikum Augsburg (UKA) etwa hat sich die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten alleine innerhalb von acht Tagen verdoppelt. Dazu kommen die deutlich steigenden Infektionszahlen – etliche Menschen haben bereits das zweite oder gar dritte Mal eine Corona-Infektion durchlebt.

Angesichts dieser Entwicklung steht nun für viele Bürgerinnen und Bürger die Frage nach einer weiteren Impfung, oft die vierte Spritze, für einen höheren Schutz im Raum. Die Hausärzte sind in der Nachfrage dabei die erste Anlaufstelle, die Impfzentren erleben auch einen höheren Andrang für einen Termin um eine Auffrischungsimpfung, mit wiederholt längeren Wartezeiten – auch eine Konsequenz der vielerorts in Bayern im Frühling dieses Jahres geschlossenen oder umfunktionierten Impfzentren. Das staatliche Impfangebot befinde sich laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) derzeit auf dem Prüfstand im Freistaat. Mit dem absehbaren Auslaufen der Coronavirus-Impfverordnung zum 31. Dezember könnten auch die letzten vorhandenen Impfzentren schließen. Die Arbeit lastet dann auf den niedergelassenen Medizinern.

Laut Dr. Jakob Berger, Bezirksvorsitzender Schwaben des Bayerischen Hausärzteverbunds und als Hausarzt praktizierender Arzt, suchen vor allen Dingen ältere Personen die Praxis für die Impfung auf. Doch auch jüngere Menschen wünschen sich eine Auffrischung. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung besonders mehrfach Erkrankten. Berger sagt, der Schutz sei in erster Linie wichtig für Menschen mit Asthma, Herzkrankheiten oder etwa einer Immunschwäche. Ziel ist es, nicht wieder "einen heißen Herbst" zu erleben, denn laut Berger hätte "man genug gelitten". Für die Boosterimpfung stehen diesen Herbst die neuen angepassten Vakzine zur Verfügung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten der Woche:

Bisher konnten Kinder ab sechs Jahren geimpft werden. Nun hat die Stiko über weitere Impfempfehlungen beraten, mit dem für viele Eltern hoffnungsvollen Ausblick: Künftig könnten Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten zur Verfügung gestellt werden. Das letztendliche Ergebnis werde "zeitnah in den nächsten Wochen" präsentiert werden, so Stiko-Mitglied Fred Zepp , Kindermediziner an der Universität Mainz , gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe . Auch Kindermediziner begrüßen die angedachte Empfehlung, wenn auch mit Einschränkungen. "Wir freuen uns grundsätzlich über die Zulassung. Auch Kleinkinder mit entsprechenden Risikofaktoren können nun mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft werden", sagte Burkhard Rodeck , Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ( DGKJ ), der dpa.

Die Zahlen: In der vergangenen Woche wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 536.475 Fälle verzeichnet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 644,5. In Bayern haben sich vergangene Woche 83.754 Menschen mit dem Virus infiziert, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 635,6. (Stand: 21. Oktober 2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern nähert sich zunehmend einer kritischen Marke. Erst im September hatten Krankenhäuser bundesweit unter dem Motto "Alarmstufe Rot" um Hilfe gebeten – neben den zunehmend hohen Energiekosten droht nun ein immenser Personalausfall, der zusätzlichen Druck auf den täglichen Betrieb ausübt.

Kliniken schlagen Alarm: Steigende Corona-Fallzahlen, personelle Kapazitäten erschöpft

Die beiden zurückliegenden Omikron-Wellen könnten eine viel größere Immunität in der Bevölkerung bewirkt haben. Was der Würzburger Virologe Lars Dölken zu einer befürchteten Corona-"Killervariante" zu sagen hat.

Harmlosere Virus-Varianten könnten Risiko erneuter Lockdowns verringern

Die sowieso angespannte Lage in Kliniken und Heimen wird durch den Herbst mit steigenden Infektionszahlen wieder verschlimmert. Angehörige von älteren gebrechlichen Patienten fürchten, dass die Versorgung dieser Menschen nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Sind die Schutzmaßnahmen mit strengen Besuchsregeln angemessen?

Eine Dilemma-Situation: Patienten, Bewohner und Besucher erleben massive Kontaktbeschränkungen

Die mRNA-Technologie des Corona-Impfstoffes könnte künftig eine elementare Rolle beim Kampf gegen Krebs spielen. Laut Biontech könnten entsprechende Impfstoffe bis 2030 verfügbar sein.

Wie die intensive Entwicklung und schnelle Einführung der Corona-Impfstoffe dem Vakzin gegen Krebs zugutekommen